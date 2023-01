So wie am Dienstag finden auch am heutigen Mittwoch Partien in der Bundesliga statt. DAZN oder Sky: Wer zeigt / überträgt den 17. Spieltag heute live im TV und Livestream? SPOX teilt das hier mit.

Nach dem Wiederanpfiff in der Bundesliga am vergangenen Wochenende nach der knapp über zweimonatigen Pause dauert es nun keine Woche, bis der 17. Spieltag dem 16. Spieltag folgt. Dieser läuft vielmehr bereits seit dem gestrigen Dienstag. Am heutigen Mittwoch, den 25. Januar geht die englische Woche mit den fünf übrigen Duellen weiter.

Nachdem sich der 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr gegenübergestanden haben, beginnen um 20.30 Uhr gleich vier Begegnungen: Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum, SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt, FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen gegen Union Berlin.

Wo werden die heute Bundesliga heute live im TV und Livestream übertragen? SPOX verrät das im Folgenden.

© getty Unter anderem der BVB und Augsburg sind heute im Einsatz.

DAZN oder Sky? Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live im TV und Livestream?

DAZN und Sky teilen sich die Übertragung an Bundesliga-Wochenenden auf: Freitags und sonntags ist DAZN die Anlaufstelle, um nichts zu verpassen, samstags wiederum Sky. Wie sieht es aber aus, wenn die höchste deutsche Spielklasse unter der Woche stattfindet?

Relativ simpel lässt sich merken: Ausnahmslos alle Begegnungen werden live von Sky gezeigt, somit auch alle heutigen. Der Pay-TV-Sender bietet seinen Kunden hierzu auch an, per Livestream mit dabei zu sein. Zur Verfügung stehen dabei die Plattformen Sky Go und WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Wo läuft bei Sky was?

Mainz 05 - Borussia Dortmund: Sky Sport Bundesliga 1

Werder Bremen - Union Berlin: Sky Sport Bundesliga 2

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt: Sky Sport Bundesliga 3

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach: Sky Sport Bundesliga 4

Bayer Leverkusen - VfL Bochum: Sky Sport Bundesliga 5

Bundesliga: 17. Spieltag heute im Liveticker

SPOX begleitet die heutigen Duelle der Bundesliga ebenso, bietet nämlich Liveticker an, die zu allen Partien schriftliche Updates liefern.

Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 17. Spieltag