Borussia Dortmund spielt sein vorletztes Testspiel vor dem Bundesligastart gegen Fortuna Düsseldorf. Alle Informationen zur Partie und zur Übertragung erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der BVB brach während der Weltmeisterschaft in Katar zu einer Testspielreise nach Vietnam auf. Zuletzt zum Jahresende nahmen die Schwarz-Gelben an einem "Christmas Cup" teil und verabschiedeten sich aus dem Jahr 2022 mit einer 0:2-Niederlage gegen AC Florenz.

Dementsprechend gilt es nun in den letzten beiden Partien Mut und Selbstvertrauen zu sammeln, ehe es am 22. Januar gegen den FC Augsburg geht. Das Team von Edin Terzic steht aktuell nur auf Rang sechs in der Bundesliga.

Mit Fortuna Düsseldorf kommt ein durchaus ernstzunehmender Gegner auf den BVB zu. Die Mannschaft von Daniel Thioune hat das Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga noch lange nicht abgehakt und kann Borussia Dortmund im Testspiel durchaus gefährlich werden.

Der BVB reiste am 6. Januar ins spanische Marbella für ihr Wintertrainingslager - mit Stürmer Sébastien Haller, der nach seiner Krebsdiagnose wieder zur alten Form zurückkehren möchte. Auch Fortuna Düsseldorf ist seit dem 8. Januar in Marbella. Das trifft sich gut.

Alle wichtigen Infos zum Spiel und besonders zur Übertragung des Testspiels zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream, bekommt Ihr hier geliefert.

BVB vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel live aus Marbella ist leider nicht im Free-TV empfangbar. Doch mit einem Zugang zu Sky ist es möglich, das Spiel zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf über den Sender Sky Sport News zu sehen. Die Partie beginnt um 16 Uhr.

Solltet Ihr das Spiel unterwegs sehen wollen, könnt Ihr das Testspiel über einen Livestream auf Eurem Smartphone oder jedem anderen internetfähigen Gerät aufrufen. Dafür braucht Ihr allerdings auch einen kostenpflichtigen Zugang zu SkyGo.

Oder Ihr schließt ein Abo beim neuen Streamingdienst von Sky ab. Bei WOW seht Ihr neben diversen Sportevents, wie der englischen Premier League, auch absolute Serienkracher und Filmhighlights.

Auch der BVB selbst überträgt das Duell - bei bvb.tv. Die Fortuna bietet ebenfalls eine Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Der Zweitligist liefert eine Übertragung auf seinem YouTube- und Twitch-Kanal.

BVB vs. Fortuna Düsseldorf, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtige Infos

Begegnung : BVB vs. Fortuna Düsseldorf

: BVB vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Ort : Marbella, Spanien

: Marbella, Spanien Anpfiff : 16 Uhr

: 16 Uhr TV : Sky

: Livestream : SkyGo , WOW, bvb.tv, YouTube und Twitch (Fortuna Düsseldorf)

: , Liveticker: SPOX

© getty Die Rückkehr von Sébastien Haller könnte Anthony Modeste sehr schnell die Reservistenrolle bescheren.

BVB: Der Rückrundenauftakt im Überblick

Datum Wettbewerb Gegner 22.1., 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (H) 25.1., 18.30 Uhr Bundesliga Mainz 05 (A) 29.1., 17.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (A)

