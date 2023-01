BVB vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund empfängt heute in der Bundesliga den FC Augsburg. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, seht Ihr hier.

Die Bundesliga ist wieder da! Erst am Freitag kehrte die höchste deutsche Spielklasse nach der langen Winterpause wieder zurück, schon nähert sich der 16. Spieltag dem Ende entgegen. Zwei Spiele fehlen jedoch noch, diese werden am heutigen Sonntag, den 22. Januar, absolviert. Eines davon ist das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg, das um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park angepfiffen wird. Später, um 17.30 Uhr, schließen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen die Spielrunde ab.

BVB vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Lange ist es her, dass in der Bundesliga Fußball gespielt wurde, auf die Rechtesituation hat das jedoch keinen Einfluss. Sämtliche Samstagsspiele werden weiterhin bei Sky gezeigt, um die Freitags- und Sonntagsspiele kümmert sich DAZN. Damit wurde also auch direkt die Frage nach der Übertragung des heutigen Spiels zwischen dem BVB und Augsburg beantwortet - DAZN zeigt es.

© getty Der BVB muss sich nach der schwachen ersten Saisonhälfte steigern, um wieder oben mitmischen zu können.

Die Vorberichte zur Begegnung gehen um 14.45 Uhr los, zeitgleich meldet sich Moderator Daniel Herzog. Das Trio wird von Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Jonas Hummels komplettiert.

Zugriff auf DAZN bekommt man nur mit einem Abonnement. Je nachdem, welches Ihr von den drei Paketen auswählt, habt Ihr Zugriff auf Livestreams zu folgenden Sportarten: Fußball (neben Bundesliga unter anderem auch Champions League und andere europäische Topligen), US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, WWE, MMA, Boxen uvm.

BVB vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Auch alle unter Euch, die kein DAZN-Abo haben, müssen nicht auf BVB vs. Augsburg verzichten. SPOX tickert es nämlich live und ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg.

BVB vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. FC Augsburg

Borussia Dortmund vs. FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 22. Januar 2022

22. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

