Das erste Bundesliga-Topspiel nach der WM-Pause bestreiten am heutigen Abend der 1. FC Köln und Werder Bremen. Alle Informationen zu der Übertragung des Duells und wo Ihr die Begegnung am 16. Bundesliga-Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Bundesliga ist zurück! Am gestrigen Tag kehrte das Spielgeschehen in der 1. Liga nach rund zweimonatiger Pause zurück. Mit dem Bundesliga-Alltag geht es am heutigen Tag weiter. Im Abendspiel kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen.

1. FC Köln vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 21. Januar, empfängt der 1. FC Köln Werder Bremen zum Topspiel am 16. Bundesliga-Spieltag. Als Austragungsort der Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln-Müngersdorf.

Aufsteiger Werder Bremen kann mit Zufriedenheit auf die bisherige Saison blicken. Mit 21 Zählern liegen die heutigen Gäste auf dem neunten Platz in der Tabelle. Nach der WM-Pause möchte Werder Bremen an die Leistungen des vergangenen Jahres anknüpfen. In Vorbereitung auf die anstehenden Bundesligaduelle absolvierten die Bremer im Wintertrainingslager drei Testspiele. Die Bilanz: Zwei Siege und ein Unentschieden.

Der Hoffnungsträger bei den Bremern ist heute einmal mehr Stürmer Niclas Füllkrug. Füllkrug spielt eine tolle Saison, mit zehn Treffern liegt er hinter Christopher Nkunku auf dem zweiten Rang in der Torjäger-Liste. Aufgrund seiner guten Leistungen, nahm Bundestrainer Hansi Flick ihn mit zur WM nach Katar. Schießt er Werder Bremen heute zum Sieg?

Gleich vier Testspiele bestritt der 1. FC Köln in der Winterpause. Die Kölner überzeugten vor allem beim 4:0-Sieg gegen den HSV vor rund zwei Wochen. In der Liga lief es für den FC vor der WM-Pause dagegen weniger gut. Den vielen Spielen in der Conference League musste der 1. FC Köln Tribut zollen, den Kölnern ging vor der Winterpause ein wenig die Luft aus. Den letzten Bundesligasieg holte das Team von Steffen Baumgart am 10. Spieltag. Mit 17 Zählern liegt der 1. FC Köln aktuell auf den 13. Rang in der Tabelle.

1. FC Köln vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri - Martel, Huseinbasic, Kainz - S. Tigges, Maina

1. FC Köln vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Tag das Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechten an allen Bundesligaduellen am Samstag.

Mit den Vorberichten zum Abendspiel startet Sky heute um 17.30 Uhr. Ihr seht das Duell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen live und in voller Länge im TV auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Ab 18.30 Uhr kommentiert Wolff Fuss die Begegnung für den Pay-TV-Sender.

Alternativ überträgt Sky das Abendspiel heute auch im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr zum einen in der Sky-Go-App. Bucht Ihr bei Sky das Angebot von WOW seht Ihr 1. FC Köln vs. Werder Bremen ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream.

1. FC Köln vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

1. FC Köln vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt die Bundesligapartie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen am heutigen Abend für Euch im Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

