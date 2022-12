Testspiel-Roundup: Wirtz-Tor bei erstem Startelf-Einsatz nach Verletzungspause

Nationalspieler Florian Wirtz hat bei seinem ersten Startelf-Einsatz für Bayer Leverkusen nach seinem Kreuzbandriss am 13. März seinen Torriecher unter Beweis gestellt.

Beim 4:1 (2:0) im Test im Haberland-Stadion gegen den FC Zürich war der 19-Jährige in der 45. Minute mit einem fulminanten Distanzschuss zum 2:0 erfolgreich. Nach der ersten Halbzeit wurde Wirtz ausgewechselt.

"Es hat sehr viel Spaß gemacht. Meinem Knie geht es sehr gut, mir auch. Es war ein ganz guter Test für uns alle", sagte Wirtz: "Die Testspiele sind wichtig, um wieder Vertrauen zu gewinnen."

Zuvor hatte der Franzose Moussa Diaby (38.) bei Minusgraden für das Führungstor des Bundesligisten gesorgt, der vor Wochenfrist den Test bei den Glasgow Rangers mit 0:3 verloren hatte. In diesem Spiel war Wirtz erstmals nach seiner schweren Knieverletzung für 28 Minuten eingewechselt worden. Genau 272 Tage waren seit dem Kreuzbandriss vergangen.

Der iranische WM-Teilnehmer Sardar Azmoun (63.) erhöhte zwischenzeitlich auf 3:0 für die Rheinländer. Für den 4:1-Endstand sorgte Amine Adli (86.).

Testspiele: Wolfsburg mit Remis in Brentford

Der VfL Wolfsburg kehrt von seiner kurzen England-Reise mit einem Unentschieden zurück. Beim 2:2 (1:2) gegen den FC Brentford trafen Stürmer Luca Waldschmidt (14.) und der erst 17 Jahre alte Dzenan Pejcinovic (67.) bei seinem Profi-Debüt für das Team von Trainer Niko Kovac.

Für Brentford startet am 2. Weihnachtstag der Liga-Alltag wieder, dann erwartet der Tabellen-Zehnte der Premier League Tottenham Hotspur. Der VfL hat länger Pause, am 21. Januar empfangen die Wölfe den SC Freiburg in der Bundesliga.

Testspiele: Union Berlin gewinnt Test gegen St. Gallen

Union Berlin hat sein zweites Testspiel innerhalb von vier Tagen gewonnen. Das Team von Trainer Urs Fischer besiegte am Samstag den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen mit 4:1 (2:1).

Paul Seguin (33.), Kapitän Christopher Trimmel (39.), Tim Skarke (67.) und Niko Gießelmann (76.) trafen für die Köpenicker, die am Mittwoch Zweitligist Hansa Rostock (2:0) besiegt hatten. Am kommenden Mittwoch empfängt Union den FC St. Pauli zu einem weiteren Test.

Testspiele: Köln schlägt Landesligist Reusrath deutlich

Torfestival am Geißbockheim: Der 1. FC Köln hat sein Testspiel gegen den Landesligisten SC Germania Reusrath 9:0 (6:0) gewonnen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trafen Eric Martel (1.), Jeff Chabot (3., 14.), Jonas Hector (8.), Timo Hübers (30.), Jan Thielmann (45., 54., 75.) und Linton Maina (50.) für die Kölner.

Am Mittwoch bestreitet der FC ein weiteres Testspiel, dann ist Drittligist SV Meppen zu Gast im Franz-Kremer-Stadion.