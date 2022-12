Bayer Leverkusen: Comeback von Florian Wirtz nach 272 Tagen Pause, aber 0:3 bei den Glasgow Rangers

Nationalspieler Florian Wirtz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat nach 272 Tagen im Testspiel im Ibrox Stadium gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers beim 0:3 (0:2) sein Comeback gefeiert. Am 13. März hatte der 19-Jährige im Duell gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln einen Kreuzbandriss erlitten.

Wirtz wurde am Samstag gegen die Rangers in der 62. Minute für Kerem Demirbay eingewechselt.

"Es war leider ein enttäuschendes Spiel von uns, deswegen bin ich jetzt auch nicht so gut gelaunt", sagte Wirtz nach der Partie, für die er sich "natürlich ein besseres Ergebnis" gewünscht hätte. Dennoch war er sich sicher, dass ihm "im Laufe des Tages klar wird, was das für ein Tag für mich war".

Die Tore für die Rangers erzielten der US-Amerikaner Malik Tillman (15./21.), der bei Bayern München ausgebildet wurde, und Scott Arfield (84.). Außerdem setzten die Rangers durch James Tavernier (81.) noch einen Elfmeter an den Pfosten.

Aufgrund der schweren Knieverletzung hatte Wirtz auch die Nominierung für die WM-Endrunde in Katar verpasst. Für die Zukunft zählt der Teenager aber zu den Hoffnungsträgern von Bundestrainer Hansi Flick. Auch beim Werksklub ist man froh, dass Wirtz wieder zur Verfügung steht.

"Er wird für uns ein großartiger Winterneuzugang sein", hatte Coach Xabi Alonso betont. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes sagte im Sky-Interview: "Er ist ein Spieler, der in seinem jungen Alter unglaubliche Fähigkeiten besitzt. Was ihn aber wirklich außergewöhnlich macht ist, mit welcher Disziplin und Akribie er das durchzieht, um wieder zurückzukommen." In diesem Bereich sei der Youngster für ihn "das größte Vorbild". Er habe einen riesigen Respekt davor, "wie er diese Reha - weit weg vom runden Leder - gemeistert hat", so Rolfes.

Testspiele: Wolfsburg holt Unentschieden im Test gegen Nordsjaelland

Der VfL Wolfsburg hat im vorletzten Testspiel des Jahres ein Unentschieden gegen den Tabellenführer der dänischen Superliga geholt. Die Partie gegen den FC Nordsjaelland, die in Wolfsburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, endete 1:1 (1:0), nachdem Benjamin Nygren (78.) die Wolfsburger Führung durch Mattias Svanberg (28.) ausgeglichen hatte.

Für den Tabellensiebten der Bundesliga steht am Samstag, 17. Dezember, noch ein weiteres Testspiel gegen den FC Brentford in London an, bevor es in die Weihnachtspause geht. Im neuen Jahr folgt ab dem 5. Januar ein Trainingslager in Almancil (Portugal).

Testspiele: Mainz mit Unentschieden zum Jahresausklang

Mainz 05 hat zum Abschluss des Kalenderjahres ein Erfolgserlebnis verpasst. Im zweiten Test des Winter-Trainingslagers auf Mallorca trennten sich die Rheinhessen und der spanische Erstligist RCD Mallorca am Samstag mit 2:2 (2:1). Zuvor hatte das Team von Trainer Bo Svensson gegen Mallorcas zweite Mannschaft am Mittwoch mit 3:1 gewonnen.

Mallorcas Amath Ndiaye (1.) nutzte den ersten Angriff zur Führung. Doch Mainz antwortete durch Aymen Barkok (21./Foulelfmeter), auch den erneuten Rückstand durch RCD-Stürmer Vedat Muriqi (39./Foulelfmeter) glich die Svensson-Elf dank eines Joker-Tores von Abwehrspieler Danny da Costa (53.) aus.

Das zweite Winter-Trainingslager findet vom 4. bis 11. Januar an der spanischen Costa del Sol statt, bevor die Mainzer am 21. Januar in der Bundesliga beim VfB Stuttgart antreten.

Testspiele: Sieg und Niederlage für Borussia Dortmund

Die deutschen Nationalspieler von Borussia Dortmund sind mit mäßigem Erfolg ins Klubtrikot zurückgekehrt. Beim Christmas Cup in Rumänien unterlag der BVB am Samstag dem AC Florenz mit 0:2, in der Startelf standen unter anderem Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Karim Adeyemi.

Im ersten Duell, das ebenfalls über eine Spielzeit von 60 Minuten ausgetragen wurde, hatte der BVB Rapid Bukarest mit 2:1 (1:1) bezwungen. Ole Pohlmann (12.) und Giovanni Reyna (49.) trafen für den Tabellensechsten der Bundesliga. Youssoufa Moukoko stand in der Startelf.