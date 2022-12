FC Bayern München: Yann Sommer will "in den kommenden Tagen" über Zukunft sprechen

Torhüter Yann Sommer will mit Borussia Mönchengladbach zeitnah über seine Zukunft sprechen. "Was meine vertragliche Situation und meine Zukunft angeht, gab es ja bereits vor der WM offene Gespräche mit dem Verein. Diese werden wir in den kommenden Tagen wie vereinbart wieder aufnehmen", wird Sommer am Dienstag auf der Borussia-Homepage zitiert.

Der Schweizer wird mit einem Wechsel zu Bayern München in diesem Winter in Verbindung gebracht, beim Rekordmeister fällt Torhüter Manuel Neuer den Rest der Saison aus. Sommer, der nach der WM zuletzt im Sonderurlaub geweilt hatte, besitzt bei den Fohlen noch einen Vertrag bis zum Saisonende.

"Ich hatte ein paar ruhige Tage bei der Familie in der Schweiz, konnte die WM verarbeiten und freue mich, dass es nun wieder los geht", sagte der 34-Jährige nach seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz.

Die Gladbacher nahmen am Dienstag als erster Bundesligist das Training nach den Weihnachtstagen auf. Trainer Daniel Farke konnte neben Sommer auch den zuletzt erkrankten Christoph Kramer begrüßen. Auch Hannes Wolf und Rocco Reitz konnten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Lars Stindl und Torben Müsel fehlten weiter krankheitsbedingt. Die WM-Rückkehrer Ko Itakura (Japan) und der Schweizer Nico Elvedi absolvierten einen Laktattest. "Lars hat sich leider einen zweiten Infekt eingefangen und muss daher noch aussetzen. Wir hoffen, dass er zeitnah zurückkommt. Torben ist stark erkältet, deswegen muss er momentan auch noch kürzertreten", sagte Farke.

Neben den Gladbachern kehrt nur Union Berlin (29. Dezember) noch 2022 in den Trainingsalltag zurück. Die weiteren Klubs starten erst kurz nach dem Jahreswechsel, 15 der 18 Teams planen ein Trainingslager im Süden.