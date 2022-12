Noch läuft die Weltmeisterschaft in Katar, doch die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 1. und 2. Bundesliga läuft schon wieder an. Wo Ihr das Testspiel zwischen Union Berlin und Hansa Rostock im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gut fünf Wochen bleiben den Bundesligisten noch, bis die zweite Saisonhälfte der aktuellen Bundesligasaison mit dem Start der Rückrunde eingeläutet wird. Union Berlin hat dabei Großes vor: Nach dem letzten Bundesligaspieltag vor der WM-Pause stehen die Köpenicker auf Rang 5 - Grund genug, den Blick Richtung europäisches Geschäft zu richten.

Vor der Winterpause lief es bei den Berlinern nicht mehr wirklich rund. In den letzten beiden Gastspielen in Leverkusen und in Freiburg kam das Team von Urs Fischer mit 0:5 und 1:4 unter die Räder. Testspiele in der Wintervorbereitung sollen dazu beitragen, wieder zur Form des Saisonstarts zurückzufinden.

Heute wartet der Zweitligist Hansa Rostock auf Union. Die Hansestädter haben derweil noch eine Woche länger Zeit, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Ob und wie Ihr das Spiel live im TV oder Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Vor der WM-Pause kassierte Union Berlin unter anderem Niederlagen gegen Leverkusen und Freiburg.

Union Berlin vs. Hansa Rostock, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Bevor es also am Samstag, den 21. Januar 2023, mit einem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim weitergeht, warten noch einige Vorbereitungsspiele auf Union Berlin. Das heutige startet um 16 Uhr in der Alten Försterei.

Wer die Partie verfolgen möchte, wird im Fernsehen nicht fündig. Das Aufeinandertreffen wird nur online übertragen, dafür ist es allerdings kostenfrei zu empfangen. Der YouTube-Channel von Hansa Rostock, Hansa-TV, zeigt die Partie live und in voller Länge. Ihr könnt also auf der Plattform direkt in das Spiel einschalten.

Union Berlin vs. Hansa Rostock, Übertragung: Alle Infos zum Testspiel

Spiel: Union Berlin vs. Hansa Rostock

Datum: 14.12.2022

Uhrzeit: 16.00 Uhr

Ort: Alte Försterei, Berlin

TV-Übertragung: -

Livestream: Hansa-TV