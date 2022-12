Schalke 04 startet hinein in die Vorbereitung auf die Bundesligarückserie. S04 absolviert heute das zweite Testspiel in diesem Winter gegen Hajduk Split. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Der FC Schalke 04 hofft, dem Abstieg in der zweiten Phase der Bundesliga zu entkommen. In der Vorbereitung im Winter wird der Grundstein dafür gelegt. Im ersten Testspiel trennten sich die Königsblauen vom österreichischen Rekordmeister Rapid Wien mit 2:2.

Im zweiten Test gegen Hajduk Split, den aktuellen Tabellenzweiten der kroatischen Liga, soll am heutigen Freitag ein Sieg her. Anpfiff im Stadion Poljud ist um 18 Uhr. Vor der Weihnachtsunterbrechung steht nach diesem Spiel ein weiteres Testspiel auf dem Plan. Am 22. Dezember testet S04 gegen den Drittligisten VfL Osnabrück.

Das Testspiel kommt wohl für Japans WM-Fahrer Maya Yoshida noch zu früh. Abzuwarten bleibt, ob er dann im Testspiel gegen den VfL Osnabrück noch in diesem Jahr das königsblaue Trikot tragen wird.

Doch nun zur wichtigsten Frag aller Fans von Schalke 04: Wo wird das Testspiel Schalke 04 vs. Hajduk Split im TV und Livestream übertragen?

Schalke 04 vs. Hajduk Split, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Damit Ihr das Testspiel live und in voller Länge genießen könnt, müsst Ihr wissen, wo das Spiel gegen Hajduk Split übertragen wird. Zwar ist es nicht möglich, das Testspiel von Schalke 04 im TV zu sehen, sondern im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Schalke.

Solltet Ihr das Testspiel gegen Hajduk Split lieber im Livestream auf der Homepage von Schalke verfolgen wollen, könnt Ihr ganz einfach auf den folgenden Link klicken.

Schalke 04 vs. Hajduk Split, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Terminplan im Winter

Trainingsstart : 1. Dezember 2022

: 1. Dezember 2022 Testspiel bei Rapid Wien: 9. Dezember, 19 Uhr, 2:2

9. Dezember, 19 Uhr, 2:2 Testspiel bei Hajduk Split: 16. Dezember, 18 Uhr

16. Dezember, 18 Uhr Testspiel beim VfL Osnabrück : 22. Dezember, 19 Uhr

: 22. Dezember, 19 Uhr Trainingslager : 2. Januar bis 11. Januar 2023

: 2. Januar bis 11. Januar 2023 Testspiel gegen den FC Zürich in Belek: 7. Januar, 13.30 Uhr

7. Januar, 13.30 Uhr Testspiel gegen den 1.FC Nürnberg in Belek : 10. Januar, 13.30 Uhr

: 10. Januar, 13.30 Uhr Bundesligastart bei Eintracht Frankfurt: 21. Januar, 15.30 Uhr

Schalke 04 vs. Hajduk Split, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Kommende Spiele