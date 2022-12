Der FC Bayern München bereitet sich normalerweise in Katar auf die Rückkehr der Bundesliga vor, wofür der Klub vom eigenen Anhang stets kritisiert wird. Hier erfahrt Ihr, ob der Rekordmeister auch in diesem Jahr ein Wintertrainingslager im Golfstaat absolvieren wird.

Das Thema Katar ist beim FC Bayern München bereits seit geraumer Zeit ein Streitpunkt. Im Jahr 2018 begann die Partnerschaft mit der Fluggesellschaft Qatar Airways, deren Logo auch das Trikot des Rekordmeisters ziert. Streitpunkt dabei sind die vielen Menschenrechtsverletzungen im Golfstaat Katar, in dem vor etwas mehr als einer Woche noch das Finale der Weltmeisterschaft 2022 über die Bühne ging.

Fans zeigten ihren Unmut über die Zusammenarbeit unter anderem auch in Form von Bannern bei Spielen, seinen Höhepunkt fand der Streit jedoch bei der Jahreshauptversammlung 2021, nachdem FCB-Mitglieder einen Antrag zum Stopp der Partnerschaft mit Katar einbringen wollten, der im Endeffekt jedoch auf taube Ohren stieß. Während der Veranstaltung gab es zahlreiche Buhrufe, auch der Rauswurf von Präsident Herbert Hainer wurde gefordert. Ehrenpräsident Uli Hoeneß bezeichnete die JHV sogar als "die schlimmste Veranstaltung, die ich beim FC Bayern erlebt habe."

© getty Der FC Bayern München startet am 6. Januar sein Trainingslager in Doha, Katar.

Kritisiert wird auch das jährliche Wintertrainingslager, das der FC Bayern München in Katar absolviert. Wird es dieses Jahr wieder eines geben? Im Folgenden bekommt Ihr die Antwort.

FC Bayern München: Gibt es in diesem Jahr auch wieder ein Trainingslager in Katar?

Ja, auch in dieser Saison wird der FC Bayern in Katar ein Wintertrainingslager absolvieren, dies teilte der Klub bereits vor der WM in Katar mit.

Aktuell ruht in der Bundesliga noch der Ball, doch langsam aber sicher beginnt die Vorbereitungsphase. Für den Rekordmeister geht sie am 3. Januar los, wenn zuerst die medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik anstehen. Das Trainingslager selbst beginnt am 6. Januar 2023 in der katarischen Hauptstadt Doha. Insgesamt sechs Tage verbringen die Spieler und Trainer im Wüstenstaat (bis zum 12. Januar), danach geht es wieder zurück nach Deutschland, wo am 13. Januar gegen den österreichischen Serienmeister RB Salzburg ein Testspiel absolviert wird.

Am 20. Januar 2023 wird dann endlich wieder der Bundesliga-Spielbetrieb aufgenommen. Der FC Bayern eröffnet auswärts gegen RB Leipzig den 16. Spieltag.

FC Bayern München: Die ersten drei Spiele des FCB im Jahr 2023

Datum Wettbewerb Gegner 20.1., 20.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (A) 24.1., 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) 28.1., 18.30 Uhr Bundesliga Eintracht Frankfurt (H)

© getty Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist für die Verlängerung des Katar-Sponsorings.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Die Unruhen im Verein wegen des Katar-Sponsorings haben immerhin keinen negativen Einfluss auf die Leistungen auf dem Platz. Der FC Bayern München führt die Bundesliga-Tabelle nach 15 Spielrunden mit vier Punkten Vorsprung auf den SC Freiburg an. Besonders beeindruckend dabei ist die Tordifferenz von +36, die kein anderer Bundesligist auch nur annähernd erreichen kann.