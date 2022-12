Noch ruht in der Bundesliga der Ball, doch bald beginnen die Klubs mit der Wintervorbereitung auf die bevorstehende zweite Saisonhälfte. Termine, Testspiele, Trainingslager - hier bekommt Ihr den Fahrplan von Eintracht Frankfurt gezeigt.

Bis zum 18. Dezember 2022 gehört die Aufmerksamkeit der Fußball-Fans noch der Weltmeisterschaft in Katar, wo noch die Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Finale gespielt werden müssen. Mit Frankreichs Kolo Muani und Kroatiens Kristijan Jakis sind sogar noch zwei Frankfurter im Turnier um den Kampf der prestigeträchtigsten Trophäe im Fußball.

Nicht lange danach beginnt dann aber auch in der Bundesliga endlich wieder die Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison, auch Eintracht Frankfurt blickt der Rückkehr auf den Rasen mit Vorfreude entgegen.

Im Folgenden liefert Euch SPOX den Fahrplan der Frankfurter in der Winterpause.

Eintracht Frankfurt: Termine, Testspiele, Trainingslager - der Fahrplan in der Winterpause

Der Spielbetrieb in der Bundesliga liegt wegen der WM in Katar bereits seit einem Monat auf Eis, trotzdem begann für die Spieler der Eintracht erst am vergangenen Freitag die Winterpause - nach dem Elfmeterschießen-Sieg im Testspiel gegen Serie-A-Topklub Atalanta Bergamo. Drei Wochen haben die Spieler Urlaub, ehe am Dienstag, den 3. Januar 2023, in der Mainstadt das erste Training der Wintervorbereitung stattfindet. Am Tag darauf (4. Januar) beginnt dann bereits das zehntägige Wintertrainingslager, das der amtierende Europa-League-Sieger in den Vereinigten Arabischen Emiraten absolvieren wird.

© getty Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt beginnt am 3. Januar seine Wintervorbereitung.

Das Team von Trainer Oliver Glasner wird dabei ihre Trainingssessions auf den Plätzen des Nad al Sheba Sports Complex in Dubai verrichten. "Aufgrund der enormen Belastung in der Hinrunde und der anstehenden Herausforderungen im Frühjahr ist es umso wichtiger, sich unter stabilen Gegebenheiten vollkommen auf die sportliche Vorbereitung zu fokussieren. In puncto Wettersicherheit, Platzqualität und Infrastruktur finden wir dort optimale Bedingungen vor", sagte der Österreicher.

Im Rahmen des Trainingslagers in Dubai sind zudem zwei Testspiele geplant. Gegen wen, steht noch nicht fest. Am 14. Januar 2023 geht es wieder zurück nach Deutschland, wo dann eine harte zweite Saisonhälfte mit Spielen in drei Wettbewerben - Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - bevorsteht. Das erste Spiel im neuen Jahr bestreitet die SGE in der Bundesliga. Am 21. Januar wird der FC Schalke 04 im heimischen Deutsche Bank Park empfangen.

Datum Ereignis/Spiel 3. Januar 2023 Trainingsbeginn in Frankfurt 4. Januar - 14. Januar 2023 Wintertrainingslager in Dubai mit zwei Testspielen 21. Januar 2023 Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs um 15.30 Uhr vs. FC Schalke 04 (16. Spieltag) 25. Januar 2023 Bundesliga-Spiel auswärts vs. SC Freiburg (17. Spieltag)

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Frankfurt liegt in der Bundesliga-Tabelle auf einem starken vierten Platz, wäre Stand jetzt also sogar direkt für die Champions League qualifiziert.