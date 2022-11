Borussia Dortmund: BVB gewinnt Testspiel in Malaysia

Vor mehr als 30.000 Fußballfans hat Borussia Dortmund auch den zweiten Test auf seiner Reise nach Südostasien gewonnen. In Malaysia gewann der BVB gegen die Johor Southern Tigers mit 4:1 (2:1).

Justin Njinmah (11.), Donyell Malen (31.), Ole Pohlmann (60.) und Samuel Bamba (69.) trafen für Dortmund.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic die Lion City Sailors in Singapur geschlagen (7:2). Am Mittwoch tritt Dortmund in Hanoi gegen die Nationalmannschaft Vietnams an und reist danach zurück.