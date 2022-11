Eintracht Frankfurts Oliver Glasner offenbar bei Top-Klubs auf der Liste

Oliver Glasner ist erst seit Juli 2021 Trainer bei Eintracht Frankfurt. Doch spätestens seit dem Europa-League-Triumph im Mai erregt der 48-Jährige viel Aufmerksamkeit im europäischen Fußball - und steht nun offenbar bei mehreren Top-Klubs auf der Liste.

Wie die Bild berichtet, scouten Top-Klubs wie Real Madrid, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur den SGE-Trainer. Dazu befragte die Zeitung auch Glasners alten Weggefährten und Mentor Ralf Rangnick. "Oliver ist ein absoluter Spitzentrainer, der aus den Möglichkeiten das Optimale macht und bei all seinem Drive nie die Contenance verliert", lobte der aktuelle ÖFB-Trainer seinen Schützling. Und auch Rangnick kann sich einen Wechsel vorstellen: "Ich bin sicher, dass er bald auch für die ganz großen Klubs in Europa interessant wird."

Der Weg von Oliver Glasner ist nahezu durchgängig von Erfolg geprägt. Bei seiner ersten Station, dem SV Ried, überzeugte er so sehr, dass LASK Linz ihn verpflichtete. Mit dem LASK stieg er 2017 in die österreichische Bundesliga auf und etablierte den Verein im Oberhaus. Danach ging es zum VfL Wolfsburg, bei dem er innerhalb von zwei Jahren aus einer Mannschaft im Abstiegskampf einen Champions-League-Teilnehmer formte.

Bei Eintracht Frankfurt hakte es im ersten Jahr zwar noch an der einen oder anderen Stelle, doch der Europa-League-Titel machte die mäßige Bundesliga-Saison vergessen. Ohnehin läuft es - wie schon in Linz und in Wolfsburg - im zweiten Jahr erheblich besser.

Nach dem 12. Spieltag steht Eintracht Frankfurt auf dem fünften Tabellenplatz mit nur zwei Zählern Rückstand auf einen Champions-League-Rang. Und in eben dieser holte man gerade den zweiten Platz der Gruppenphase und schaffte es als erstes Team in der Geschichte der Königsklasse, direkt im ersten Anlauf in die K.o.-Phase einzuziehen.