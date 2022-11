Mit dem Duell zwischen den SC Freiburg und dem 1. FC Köln endet am heutigen Tag der 13. Spieltag der Bundesliga. Das gesamte Spiel könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Am 13. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg am heutigen Abend den 1. FC Köln zum Duell. Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr, welche Mannschaft die Europapokalbelastung unter der Woche besser verkraftet hat und in der Liga einen Sieg einfahren kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Unter der Woche traten beide Teams im Europapokal an. Die Europa-League-Gruppenphase beendet der SC Freiburg als ungeschlagener Gruppenerster, der 1. FC Köln schied dagegen in der Conference League aus und überwintert damit nicht im europäischen Geschäft. Welches Team hat die Strapazen der Europapokalwoche besser überstanden?

Vor Beginn: Die letzte Partie des 13. Bundesliga-Spieltags startet heute um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln.

© getty Wie reagiert der 1. FC Köln heute auf das Europapokal-Aus unter der Woche?

SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch

Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Huseinbasic, Skhiri - Adamyan, Kainz - Duda - S. Tigges

SC Freiburg vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln am heutigen Tag exklusiv im TV auf DAZN 1. Um 16.45 Uhr seht Ihr auf dem TV-Sender das Duell live und vollumfänglich. Der Anpfiff des Spiels ist für 17.30 Uhr terminiert.

Im Livestream zeigt DAZN die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Köln heute ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream des Senders findet Ihr in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle