Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mainz 05 und Eintracht Frankfurt eröffnen den Bundesliga-Sonntag am 15. Spieltag. So kann man die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen.

Rhein-Main-Derby in der Bundesliga: am 15. Spieltag der Bundesliga nehmen es der FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt miteinander auf. Die Begegnung findet am heutigen Sonntag, den 13. November, ab 15.30 Uhr statt, Schauplatz ist die MEWA Arena der 05er.

Es ist die vorletzte Partie im deutschen Oberhaus vor der Weltmeisterschaft in Katar und im Jahr 2022. Für den Abschluss sorgen ab 17.30 Uhr der SC Freiburg und Union Berlin. Die SGE geht gegen Mainz als Favorit in die 90 Minuten, nach 14 Spieltagen erarbeiteten sie sich in der Tabelle den vierten Platz. Mit ihren 26 Zählern hat sie acht Punkte mehr auf dem Konto als ihr heutiger Kontrahent.

Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt: wo kann man dieses Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben? SPOX erklärt hier, wie es mit der Übertragung aussieht.

© getty Eintracht Frankfurt hat unter der Woche 4:2 gegen Hoffenheim gewonnen.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2022/23 sind die Bundesliga-Spiele sonntags live bei DAZN zu sehen, ebenso wie an jedem Freitag. Der Streamingdienst zeigt lediglich die Partien an den Samstagen nicht, sodass Ihr Mainz gegen Frankfurt heute exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen bekommt, sofern Ihr nicht vor Ort im Stadion seid.

Die Vorberichterstattung beginnt um 14.45 Uhr, Max Siebald ist Moderator. Michael Born kommentiert, als Experte und Co-Kommentator fungiert Seb Kneißl. Um DAZN zu nutzen, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

Noch kein Mitglied? Für ein Monatsabo werden monatlich 29,99 Euro fällig, wer sich dagegen gleich für ein Jahr binden möchte, der zahlt monatlich 24,99 Euro. Über die Bundesliga hinaus seht Ihr bei DAZN auch internationalen Fußball mit der Champions League, der Primera División, der Ligue 1 und Pokal-Wettbewerben. Hinzu kommen noch viele andere Sportarten.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bundesliga, Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Zentner - Bell, Fernandes, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, J.-S. Lee - Ingvartsen, Onisiwo

Zentner - Bell, Fernandes, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, J.-S. Lee - Ingvartsen, Onisiwo Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, Sow, Rode, Knauff - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Sollte es Euch heute nicht möglich sein, zu Mainz gegen Eintracht live bei DAZN einzuschalten, dann tut das gerne bei SPOX. Hier wird nämlich ein Liveticker angeboten, der auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert, was in Mainz passiert. So verpasst man nichts.

Mainz 05 vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 13. November 2022

13. November 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz TV/Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Bundesliga, 15. Spieltag: Die aktuelle Tabelle