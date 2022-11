FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche in der Bundesliga - mit einem echten Klassiker: In Süd-Nord-Gipfel treffen heute Abend der FC Bayern München und Werder Bremen aufeinander. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Ein Jahr mussten die Fußballfans in Deutschland auf den Süd-Nord-Schlager zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen verzichten. Nun ist es wieder soweit. In der ersten englischen Woche der diesjährigen Bundesligasaison treffen die beiden Traditionsmannschaften aufeinander. Am heutigen Dienstagabend steigt das Duell.

Die Fußballgemeinde in Deutschland dürfte sich bei der Spielpaarung an glorreiche vergangene Duelle der beiden Mannschaften erinnern. Am ehesten bleiben dabei wohl die großen Siege der Werderaner an Erinnerung. 2004 krönte sich die Auswahl um Johan Micoud und Ailton im damaligen Münchner Olympiastadion zum Deutschen Meister. In der Saison 2008/09 stürmten die Grün-Weißen erneut die Arena. 5:2 hieß es damals am Ende des Nachmittags.

In den Jahren vor Werders Abstieg hagelte es dann größtenteils Klatschen für Werder Bremen. Ob sich das nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ändert, könnt Ihr live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Neben der englischen Woche erwartet die Fußballfans ein weiteres Highlight. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen ist nämlich live im Free-TV zu verfolgen. Aber auch im Pay-TV könnt ihr wie gewohnt dabei sein.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im Free-TV

Der Sender Sat1 hat sich vor der Saison bereits die Rechte an der Übertragung von vier Spielen der laufenden Saison gesichert. Dazu gehört nun auch das Aufeinandertreffen der beiden Kult-Teams. Dank einer Kooperation mit dem Pay-TV-Sender Sky ist diese Rechteverteilung möglich.

Ab 20.00 Uhr sendet Sat1 Livebilder aus der Allianz Arena. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anpfiff. Wolff-Christoph Fuss wird als Kommentator zur Verfügung stehen.

© getty Auch gegen Werder Bremen wird Thomas Müller noch verletzungsbedingt ausfallen.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im Pay-TV

Abseits von Sat1 überträgt auch Sky die Partie. Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) sowie Sky Bundesliga Top Event (HD) bekommt Ihr das Spiel ebenfalls zu sehen. Um 20.15 Uhr geht es dort mit der Übertragung los. Frank Buschmann begleitet Euch durch die Partie.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Die beiden Sender sind auch für den Livestream zum Spiel verantwortlich. Bei ran.de bekommt Ihr auch online kostenlose Bewegtbilder zum Spiel. Bei Sky habt ihr sogar zwei Möglichkeiten: Sowohl über SkyGo und WOW seid Ihr live mit dabei.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Solltet Ihr keine der oben genannten Möglichkeiten wahrnehmen können, bleibt Euch noch ein weiterer Weg. Ihr könnt die Partie nämlich auch in unserem SPOX-Liveticker verfolgen. Darüber verpasst Ihr garantiert keine spielentscheidende Szene.

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: FC Bayern München vs. Werder Bremen

FC Bayern München vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 8. November 2022

8. November 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sat1 , Sky

, Livestream: ran.de , Sky Go, WOW

, Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Werder Bremen, Übertragung: Die Free-TV-Spiele in Sat1 in der Übersicht

Datum Spieltag Paarung 5. August 2022 1. Spieltag Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München 8. November 2022 14. Spieltag FC Bayern München vs. Werder Bremen 24./25. Januar 2023 17. Spieltag tbd 27. - 29. Januar 2023 18. Spieltag tbd 1. Juni 2023 Hinspiel Relegation tbd 5. Juni 2023 Rückspiel Relegation tbd

