SC Freiburg: Christian Streich erklärt Tränen bei Sieg gegen Köln

Beim 2:0-Sieg des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln hat Trainer Christian Streich kurz vor dem Schlusspfiff das ein oder andere Tränchen vergossen. Anschließend nannte der 57-Jährige den Grund.

"Das war der Wind", sagte Streich bei der Pressekonferenz und stellte damit klar, dass er nicht etwa ganz besonders stolz auf seine Mannschaft gewesen sei.

Grundsätzlich wirkte Freiburgs Trainer bei der Partie gegen Köln für manchen Beobachter noch emotionaler als sonst. "Ich habe 90 Minuten an der Seitenlinie gestanden - den Arm ab und an hin und her bewegt. Nur weil ich mich freue, ist das dann direkt 'emotional reagiert'. Sie hätten mich mal in der A-Jugend erleben müssen. Da war ich sehr emotional", so Streich, der sich nach dem Spiel noch ein Bierchen mit Köln-Coach Steffen Baumgart gönnte.

Freiburg steht nach dem 13. Spieltag mit 27 Punkten sensationell auf dem zweiten Tabellenplatz. Der FC Bayern hat lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto.