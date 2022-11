Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin gastiert am heutigen Samstag zum 13. Spieltag beim kriselnden Team von Bayer Leverkusen. SPOX klärt im Vorfeld der Partie darüber auf, wie man diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen kann.

Ungleiches Duell am 13. Spieltag der Bundesliga: Bayer Leverkusen empfängt Union Berlin am heutigen Sonntag, den 6. November in der BayArena. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Den Rheinländern ist auch unter Neu-Trainer Xabi Alonso noch nicht so recht der Befreiungsschlag gelungen, mit dem Spanier an der Seitenlinie kommen sie auf einen Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Diese Bilanz aufzupolieren, wird dieses Wochenende für den Tabellen-16. ein ziemlich schweres Unterfangen. Union spielt bislang nämlich eine für seine Verhältnisse überragende Saison, führte vor diesem Spieltag das Klassement im deutschen Oberhaus mit einem Punkt Vorsprung auf den FC Bayern München an. Die Differenz zu den Leverkusenern beträgt satte 17 Punkte.

Bayer Leverkusen gegen Union Berlin: Wo kann man die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Darüber klärt SPOX im Folgenden auf.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der gestrige Bundesliga-Samstag ließ sich komplett live bei Sky verfolgen. Das bedeutet allerdings nicht, dass das am heutigen Sonntag ebenfalls der Fall ist. Freitags und sonntags nimmt sich stets der Streamingdienst DAZN der Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele an, womit es Bayer Leverkusen gegen Union Berlin ausschließlich dort zu sehen gibt.

Die Übertragung der Begegnung startet um 14.45 Uhr. Alex Schlüter ist Moderator, kommentieren wird Marco Hagemann. Tim Borowski ist als Experte im Einsatz, während sich Sascha Bacinski als Reporter um Interviews mit Protagonisten kümmert.

DAZN ist kostenpflichtig. Wer das breite Sportangebot nutzen möchte, hat die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Das Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, das Jahresabo monatlich 24,99 Euro.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Gerne könnt Ihr Euch zum Duell zwischen Leverkusen und Union auch bei SPOX reinklicken, begleitet wird es nämlich auch hier - und zwar per Liveticker. Dieser liefert umgehend alle wichtigen Informationen zum Geschehen.

Bayer Leverkusen vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Bayer Leverkusen - Union Berlin

Bayer Leverkusen - Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 6. November 2022

6. November 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

