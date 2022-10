Bundesliga - Druck erhöht: S04 erwartet Leistungssteigerung von Frank Kramer und Co.

Nach der krachenden Niederlage von Schalke 04 bei Bayer Leverkusen wird S04-Frank Kramer wohl auch kommenden Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf der Bank des Aufsteigers sitzen.

Allerdings muss gegen die Kraichgauer am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) eine deutliche Leistungssteigerung her. Dies geht aus Stellungnahme hervor, die der Verein am Samstagabend nach dem 0:4 (0:2) in Leverkusen veröffentlichte.

"Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen", hieß es in der Mitteilung.

Schalke hat zuletzt drei Niederlagen nacheinander kassiert, vor der Pleite in Leverkusen aber zumindest gegen Borussia Dortmund (0:1) und den FC Augsburg (2:3) ordentliche Ansätze gezeigt. Der bislang einzige Sieg gelang dem Aufsteiger gegen den VfL Bochum (3:1).

Kramer ist seit Saisonbeginn im Amt, Schalke war unter Interimstrainer Mike Büskens aufgestiegen.