Hertha BSC: Jean-Paul Boetius nach Tumor-OP zurück im Training

Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius vom Bundesligisten Hertha BSC ist exakt drei Wochen nach seiner Hodentumor-Diagnose zurück auf dem Trainingsplatz.

"Hey Leute, Djanga da. Ich war sogar wieder auf dem Platz", sagte der 27-Jährige mit einem breiten Grinsen in einer Videobotschaft. Der Niederländer absolvierte am Donnerstag eine leichte individuelle Einheit, auch am Ball war er dabei schon wieder.

"Ich wollte mich nochmal für die Unterstützung und die schönen Nachrichten bedanken. Ich hoffe, euch bald wieder im Stadion zu sehen", sagte er weiter. Bei Boetius war Mitte September bei einer urologischen Untersuchung ein Hoden-Tumor entdeckt worden, der operativ entfernt werden musste. Eine anschließende Chemotherapie war nicht notwendig.

Nach seinem Teamkollegen Marco Richter, Dortmunds Sebastien Haller sowie Unions Timo Baumgartl war Boetius bereits der vierte Bundesliga-Profi in diesem Kalenderjahr, bei dem ein Hodentumor diagnostiziert worden war.