BVB, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge sieht im Klopp-Abgang Grund für Bayern-Dominanz

Für Karl-Heinz Rummenigge hat der Abgang von Jürgen Klopp vom BVB zur zunehmenden Dominanz des FC Bayern beigetragen. Dietmar Hamann droht der Borussia mit den Konsequenzen eines Bankplatzes von Youssoufa Moukoko im Topspiel. In diesem muss Dortmund weiter auf seinen Kapitän verzichten. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News - Rummenigge: Bayern-Dominanz wegen Klopp-Abgang

Karl-Heinz Rummenigge sieht im Abgang von Trainer Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund einen wichtigen Grund für die Dominanz von Bayern München in der Bundesliga. "Jürgen Klopp hatte in Dortmund eine Schlüsselposition inne, er hat den Verein zusammengehalten und auf ein neues Niveau gehievt. Seit seinem Abgang fehlt in Dortmund Konstanz auf der Trainerposition", sagte der langjährige Vorstandschef der Bayern den Zeitungen der Funke Mediengruppe. BVB-Coach Edin Terzic traut Rummenigge aber zu, "dies zu ändern".

Zudem trägt die unterschiedliche Philosophie zur Überlegenheit des deutschen Rekordmeisters bei. "Bayern München hat es in der Regel nicht nötig, Starspieler zu verkaufen, um die Bilanz aufzubessern. In Dortmund wird stattdessen jetzt schon über einen Abgang von Jude Bellingham gesprochen. Der FC Bayern würde einen solchen Spieler nicht verkaufen", sagte der 67-Jährige.

Im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) in Dortmund rechnet der Europameister von 1980 aber mit einer offenen Angelegenheit. "Wenn man sämtliche Kader der Bundesliga betrachtet, besitzt Bayern München den stärksten und Dortmund den zweitstärksten Kader. Aber mit den über 80.000 Menschen im Stadion ist viel möglich", sagte Rummenigge. Wenn die Stimmung hochkoche, "dann kann die einem Profi viel Respekt einflößen. Wenn die Fans auf der Südtribüne loslegen, ist das mit dem Bernabeu von Real Madrid vergleichbar, das habe ich schon am eigenen Leib erlebt."

BVB, News: Hamann warnt Dortmund vor Moukoko-Bankplatz

TV-Experte und Ex-Bayern-Star Dietmar Hamann hat Edin Terzic davor gewarnt, seinen Youngster Youssoufa Moukoko im Spiel gegen den FC Bayern nur auf die Bank zu setzen. "Ich sage klar: Der muss jetzt am Samstag spielen, wenn du den jetzt wieder rausnimmst, verlierst du den Spieler für diese Saison und der wird dann auch keinen Vertrag unterschreiben", warnte Hamann bei Bild.

Dies liege auch daran, dass sein Konkurrent und Neuzugang Anthony Modeste in Dortmund bisher "wie ein Fremdkörper" agiere. "Was mir nicht gefällt: Die haben gegen Schalke 30 Flanken geschlagen, gegen Köln 25 und dann sagen die, sie finden den nicht. Ich habe den etwas beobachtet und das Gefühl, dass der in diese Positionen gar nicht mehr hinkommt, da wo er antreten muss."

Zum Zeitpunkt der Erkrankung von Sébastien Haller habe die Verpflichtung zwar auf dem Papier Sinn ergeben, "aber jetzt muss man sagen, dass das auch für das Geld, was er kostet, kein guter Griff war".

Moukoko, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, sehe er als "die sehr viel bessere Variante", wobei der Youngster noch viele Schritte zu gehen habe. "Er ist ja noch sehr jung. Er hat halt auch nicht die Chancen bekommen in den letzten Monaten, er hat ja gefühlt kaum gespielt."

Hamanns Tipp für das Spiel: "Ich glaube, Dortmund hat eine sehr gute Chance, was mitzunehmen oder die Bayern sogar zu schlagen." Seine Hoffnung als Fan ist, "dass sie sich auf Augenhöhe begegnen und dass die Dortmunder mit breiter Brust ins Spiel gehen und die Bayern mal richtig testen".

BVB, News: Topspiel ohne Kapitän Reus - Hummels-Einsatz möglich

Borussia Dortmund geht mit Rückkehrer Mats Hummels, aber ohne Kapitän Marco Reus und wohl auch ohne Stammtorwart Gregor Kobel ins Top-Duell mit Bayern München. Wie Trainer Edin Terzic auf der PK am Freitag erklärte, sei Reus neben seiner Sprunggelenksverletzung auch noch krank gewesen: "Er konnte deshalb in seiner Reha nicht die richtigen Schritte machen."

Bei Kobel müsse das Abschlusstraining abgewartet werden. Auf Alexander Meyer sei aber Verlass, das habe der Ersatztorhüter zuletzt mit einer starken Leistung beim FC Sevilla (4:1) erneut bewiesen, sagte Terzic. Hummels, Marius Wolf und Gio Reyna seien "wieder voll im Training", für einen Startelfeinsatz werde es aber bei Reyna auf keinen Fall reichen.

Weitere Aussagen von Terzic zu Moukoko, Modeste und Bellingham könnt Ihr hier nachlesen.

