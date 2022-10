Im zweiten Sonntagsspiel am 10. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem BVB. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Gleich drei Bundesligapartien finden am heutigen Sonntag, den 16. Oktober, statt. Um 17.30 Uhr empfängt Union Berlin den BVB zu einem echten Spitzenspiel. Die Begegnung am 10. Bundesligaspieltag wird heute im Stadion An der Alten Försterei in Berlin ausgetragen.

In der Bundesliga könnte es für Union Berlin aktuell kaum besser laufen. Mit 20 Zählern führen die heutigen Gastgeber die Liga an. Sechs Siege konnte das Team von Urs Fischer bislang in dieser Saison sammeln. Zuletzt besiegte Union Berlin den VfB Stuttgart auswärts mit 1:0. Mit dem BVB wartet auf den Ligaprimus heute jedoch ein starker Gegner, die Dortmunder befinden sich selbst in der Spitzengruppe der Bundesliga. Hinzu kommen für Union Berlin die Strapazen des Europa-League-Duells gegen Malmö am vergangenen Donnerstag. Mit einem Sieg am heutigen Tag stehen die Unioner auch am Ende des 10. Spieltag sicher an der Tabellenspitze.

Auch der BVB musste unter der Woche im Europapokal antreten. In der Champions League trennten sich die Dortmunder und der FC Sevilla am vergangenen Dienstag mit 1:1. Das vorzeitige Weiterkommen in der Königsklasse verpasste der BVB damit. Dennoch steht der BVB in der Champions League aktuell gut da. Und auch in der Liga läuft es für das Team von Edin Terzic gut. Eine starke kämpferische Leistung zeigte der BVB beispielsweise am vergangenen Spieltag beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München. Allerdings zeigten die Borussen auch einige Schwächen in dieser Bundesligasaison, so auch bei der 2:3-Pleite gegen den 1. FC Köln. Gelingt es dem BVB heute, den Spitzenreiter Union Berlin zu schlagen?

© getty In der vergangenen Saison konnte der BVB beiden Duelle gegen Union Berlin für sich entscheiden?

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Can - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB heute live im TV und Livestream?

DAZN zeigt am heutigen Sonntag die Begegnung zwischen Union Berlin und dem BVB live und exklusiv im TV und Livestream. DAZN zeigt in dieser Saison nämlich sämtliche Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag live und in voller Länge.

Auf DAZN 2 könnt Ihr die Partie zwischen Union Berlin und dem BVB heute ab 17.30 Uhr im TV verfolgen. Als Moderator der Sendung fungiert Alex Schlüter. Das Spiel kommentieren für DAZN am heutigen Tag Marco Hagemann und Experte Tim Borowski. Ann-Sophie Kimmel ist zudem als Reporterin im Einsatz.

Im Livestream könnt Ihr heute das Duell zwischen Union Berlin und dem BVB ebenfalls live und vollumfänglich sehen. Der Livestream von DAZN, den Ihr in der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser findet, startet schon um um 16.45 Uhr. DAZN zeigt neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die Champions League, die NFL, die NBA, Handball, Tennis, Boxen und noch vieles mehr. Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat 29,99 Euro. DAZN bietet Euch auch die Möglichkeit ein Jahres-Abonnement abzuschließen, welches 274,99 Euro kostet.

© getty Kann Union Berlin heute die Tabellenführung behaupten?

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 10. Spieltag, Bundesliga

10. Spieltag, Bundesliga Duell: Union Berlin vs. BVB

Union Berlin vs. BVB Datum: 16. Oktober

16. Oktober Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: DAZN 2

Übertragung im Livestream: DAZN

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Begegnung zwischen Union Berlin und dem BVB in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Aktion auf dem Rasen verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

