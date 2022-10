Zum Abschluss des 9. Bundesliga-Spieltags empfängt der VfB Stuttgart am heutigen Tag Union Berlin. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Begegnung, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 9. Oktober, stehen in der Bundesliga gleich drei Partien auf dem Programm. Die letzte Partie des 9. Spieltags bestreiten am Abend der VfB Stuttgart und Union Berlin. Die Begegnung wird um 19.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Union Berlin musste am vergangenen Spieltag die erste Saisonniederlage einstecken. Gegen Eintracht Frankfurt unterlag das Team von Urs Fischer mit 0:2. Dank eines hervorragenden Saisonstarts stand Union Berlin auch nach dieser Niederlage vor dem aktuellen Spieltag auf dem ersten Platz. Dass die erste Niederlage in der Liga die heutigen Gäste nicht verunsichert hat, zeigte aber der 1:0-Sieg in der Europa League gegen Malmö FF. Mit einem Sieg heute kann sich Union Berlin weiter an der Ligaspitze etablieren.

Ganz anders sieht die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart aus. Keinen einzigen Sieg konnte der VfB an den ersten acht Spieltagen holen. Mit nur fünf Zählern befindet sich die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo damit tief im Tabellenkeller. Zuletzt gab es zudem Niederlagen gegen den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Noch genießt Pellegrino Matarazzo das Vertrauen der Verantwortlichen in Stuttgart. Gilt das auch noch nach einer heutigen Niederlage gegen das Topteam aus Berlin? Denn der VfB Stuttgart soll sich laut Berichten des Kicker schon nach einem Nachfolger für Matarazzo umgeschaut haben.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Zagadou - Führich, Nartey, Sosa - W. Endo, Ahamada - Guirassy, Silas

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt am heutigen Sonntag das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin live und in voller Länge im Livestream. DAZN besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte aller Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag.

Ab 18.45 Uhr seht Ihr die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin auf DAZN 1 ab 18.45 Uhr. Das DAZN-Team besteht am heutigen Abend aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Uli Hebel, Experte Benny Lauth und Reporter Max Siebald. Um 19.30 Uhr erfolgt der Anpfiff des Spiels. Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr alternativ die Partie auch im Livestream live und in voller Länge sehen. Dort findet Ihr auch die Highlights aller Bundesligaduelle des Spieltags.

Für ein Abonnement zahlt Ihr bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr als DAZN-Kunden auch die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball und noch vieles mehr.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker verfolgen wir heute hier bei SPOX für Euch die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Mit unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

