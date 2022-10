Zum Abschluss des 10. Spieltags empfängt der FC Bayern München heute den SC Freiburg. Wir tickern die Begegnung hier live mit!

Das letzte Spiel des 10. Spieltags der Bundesliga ist eines zweier Verfolger: der FC Bayern München spielt gegen den SC Freiburg. SPOX begleitet die Begegnung hier im Liveticker!

FC Bayern München vs. SC Freiburg - 1:0 Tore 1:0 Gnabry (13.) Aufstellung München Ulreich - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, L. Sané - Gnabry, Choupo-Moting, Mané Aufstellung Freiburg Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler, Schade, Doan, Grifo - Gregoritsch

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1:0

13. | Tor für Bayern! 1:0!

12. | So verläuft die Partie vollkommen offen und ausgeglichen. Der SC Freiburg stellt einen Gegner auf Augenhöhe dar.

10. | Und schon geht es wieder auf die andere Seite. Dort gelangt Kevin Schade links in den Strafraum. In dessen flache Hereingabe möchte Ritsu Doan spritzen. Alphonso Davies geht in höchster Not dazwischen und klärt zur Ecke.

9. | Aus der Distanz versucht sich Joshua Kimmich. Die Position ist dort rechts nicht gerade günstig. Der Rechtsschuss des heutigen Kapitäns fliegt weit am langen Eck vorbei.

7. | Auch in der Folge beteiligen sich die Gäste überaus aktiv am Spielgeschehen. Die häufig übliche bayerische Dominanz gibt es heute bis hierhin nicht.

5. | Jetzt suchen die Gastgeber erstmals zielstrebig den Weg nach vorn und gelangen in die Box. Dort bleibt der Angriff zunächst hängen, doch ergibt sich in halblinker Position außerhalb des Sechzehners eine Schusschance für Alphonso Davies. Dieser jagt seinen Linksschuss über die Querlatte.

4. | Schon wieder taucht der Sport-Club im Strafraum auf. Diesmal sucht Kevin Schade mit dem rechten Fuß den Abschluss. Matthijs de Ligt stellt sich erfolgreich in den Weg.

3. | Dann melden sich die Freiburger im Spiel an, tasten sich nach vorn. Und Ritsu Doan fackelt auch nicht lang, bringt aus halblinker Position einen Distanzschuss an. Der Linksschuss springt deutlich rechts am Tor vorbei.

2. | Obwohl die Gäste von Beginn an forsch draufgehen, behauptet sich der Meister gut am Ball. Irgendwann aber wird es dann natürlich eng. Der Sechzehner ist bei Weitem nicht in Sicht.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Hausherren stoßen an. Trotz des bewölkten Himmels drohen in Fröttmaning bei 19 Grad keine Niederschläge. Die Allianz Arena ist mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Sascha Stegemann. Der 37-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 121. Einsatz in der Bundesliga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christof Günsch und Frederick Assmuth. Als vierter Offizieller verrichtet Daniel Schlager seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn: In der vergangenen Saison gewann München beide Partien - die in der Allianz Arena mit 2:1. Zu Hause hat der Rekordmeister ohnehin noch nie gegen Freiburg verloren. Von bislang 22 Gastspielen in der bayerischen Landeshauptstadt nahmen die Breisgauer dreimal ein Pünktchen mit - zuletzt im November 2018 (1:1). Die vier Siege gelangen ausnahmslos daheim - letztmals im Mai 2015 (2:1).

Vor Beginn: Angesichts der hohen Ansprüche jammert man in München auf hohem Niveau. Für die Freiburger hingegen gibt es gar keinen Grund zu klagen. International tut es der SC dem FC Bayern gleich, hat in seiner Europa-League-Gruppe verlustpunktfrei das Weiterkommen vorzeitig geschafft. In der Bundesliga sind die Breisgauer ohne Niederlage die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Die einzige Pleite fing man sich im August daheim gegen Borussia Dortmund ein (1:3). Seither ist man zehn Pflichtspiele lang unbezwungen (acht Siege). Selbst die zwischenzeitliche Abwesenheit von Christian Streich (Coronavirusinfektion) stoppte das Team nicht.

Vor Beginn: Während der Rekordmeister national nicht dort steht, wo man sich nach dem eigenen Selbstverständnis gern sieht, läuft es auf europäischer Ebene wie am Schnürchen. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel machten die Münchener am Mittwoch den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse klar. In der Bundesliga stotterte der Motor zuletzt immer wieder. Zu Hause ist man zwar noch ungeschlagen, gab aber schon zweimal Punkte ab - gegen Gladbach (1:1) und Stuttgart (2:2). Nach einer Serie von vier Partien ohne Sieg mit der 0:1-Niederlage in Augsburg gelang dann zwar ein 4:0 gegen Leverkusen, doch am vergangenen Wochenende verspielte man im Klassiker bei Borussia Dortmund eine 2:0-Führung und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich (2:2). Einmal mehr erwies sich die mangelhafte Chancenverwertung als Problem. Dennoch ist man derzeit vier Pflichtspiele ungeschlagen - drei davon wurden gewonnen.

Vor Beginn: Zum Abschluss des 10. Spieltages erleben wir das Gipfeltreffen des vor dieser Runde Dritten gegen den Zweiten. Der Sport-Club steht also tatsächlich zwei Punkte vor dem Meister und liegt mit der zweitbesten Defensive der Liga und lediglich acht Gegentreffern gleichauf mit dem heutigen Gegner. Beide Mannschaften kassierten bislang je eine Niederlage. Für den FC Bayern spricht die beste Tordifferenz (+17) und die treffsicherste Offensive (25 Saisontore).

Vor Beginn: Ebenfalls vier Umstellungen nimmt Christian Streich bei den Gästen vor. Lukas Kübler, Yannik Keitel, Nils Petersen und Woo-Yeong Jeong (alle Bank) sind heute nicht in der Freiburger Anfangsformation zu finden. Dafür spielen Kiliann Sildillia, Maximilian Eggestein, Kevin Schade und Michael Gregoritsch von Beginn an.

Vor Beginn: Im Vergleich zur Champions League am Mittwoch gibt es aufseiten der Hausherren vier Veränderungen. Anstelle von Benjamin Pavard, Josip Stanisic (beide Bank), Kingsley Coman (Gelb-Rot-Sperre) und Thomas Müller (muskuläre Problem) rücken Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting in die Münchner Startelf. Nicht zur Verfügung steht weiterhin Manuel Neuer (Schulterprobleme).

FC Bayern München vs. SC Freiburg: Die Aufstellungen

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da! So starten die beiden Teams in die Partie:

FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, L. Sané - Gnabry, Choupo-Moting, Mané

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, L. Sané - Gnabry, Choupo-Moting, Mané SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler, Schade, Doan, Grifo - Gregoritsch

Vor Beginn: Der FC Bayern möchte nach der erfolgreichen Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League heute auch in der Liga wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Am vergangenen Wochenende kassierte der Rekordmeister im Spitzenspiel gegen den BVB einen späten Ausgleich. Leicht wird es nicht für München, der SC Freiburg sitzt nach einem hervorragenden Saisonstart aktuell auf Rang zwei.

Vor Beginn: Die letzte Begegnung des Spieltags wird heute im 19.30 Uhr angepfiffen. Spielstätte ist die Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München!

