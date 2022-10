Schalke ist am heutigen Samstag in Leverkusen zu Gast. Die gesamte Partie am 9. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Xabi Alonso bestreitet heute gegen Schalke sein Debüt als Leverkusen-Trainer. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob der neue Coach heute mit seinem Team den Platz als Sieger verlassen kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Leverkusen vs. Schalke: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Leverkusen ist denkbar schlecht in die neue Saison gestartet. Mit fünf Punkten befinden sich die heutigen Gäste auf dem vorletzten Platz in der Bundesliga. Nach einer erneuten Niederlage in der Champions League unter der Woche zogen die Verantwortlich in Leverkusen die Reißleine. Gerardo Seoane wurde beurlaubt und Xabi Alsonso als neuer Trainer vorgestellt. Heute wartet auf Leverkusen mit Schalke eine Mannschaft die ähnlich schlecht in die neue Bundesliga-Saison gestartet ist. Wer kann die Begegnung gewinnen und damit wieder näher an das Mittelfeld der Tabelle rücken?

Vor Beginn: Das NRW-Duell startet heute um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Leverkusen und Schalke.

Leverkusen vs. Schalke: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz - Andrich, Demirbay - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz - Andrich, Demirbay - Diaby, Hudson-Odoi - Schick Schalke: Schwolow - Brunner, Greiml, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Flick - Bülter, Drexler, T. Mohr - Terodde

Leverkusen vs. Schalke: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen Leverkusen und Schalke heute live und vollumfänglich im Pay-TV ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD.

In der Konferenz überträgt Sky die Begegnung zudem auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event. Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr zudem die Option das Duell im Livestream zu sehen.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag