Hertha BSC empfängt heute in der Bundesliga den FC Schalke 04. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Hertha BSC - Schalke 04 -:- Tore - Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar, Lukebakio, Ejuke - Kanga, Jovetic Aufstellung Schalke 04 Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan - Krauß, Kral, Aydin, Drexler, Bülter - Terodde Gelbe Karten -

Hertha BSC vs. Schalke 04: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Geleitet wird die heutige Begegnung von Martin Petersen, an den Seitenlinien wird er von Alexander Sather und Marcel Pelgrim unterstützt. Vierter Offizieller ist Thomas Gorniak. An den Video-Monitoren sitzt Johan Pfeifer, sein Assistent ist Philipp Hüwe.

Vor Beginn: Die Hertha hat in dieser Saison zwar nur viermal verloren, satte fünf Unentschieden sorgen aber dafür, dass die Hauptstädter einfach nicht von der Stelle kommen. Punktgewinne gegen Hoffenheim, Freiburg oder Mainz zeigen aber das Potential der Berliner, die gegen Schalke den zweiten Saisonerfolg feiern wollen.

Vor Beginn: Die Hertha steht mit zwei Punkten mehr aber ebenfalls nicht wirklich gut da, könnte mit einer Niederlage sogar auf den Relegationsrang rutschen. Die Alte Dame hält im Gegensatz zu den drei auf den Abstiegsrängen stehenden Teams derzeit noch an Trainer Sandro Schwarz fest. Wohl auch, weil die Unruhe um einen möglichen Rückkauf der Vereinsanteile von Lars Windhorst den Klub weiter verunsichert hat.

Vor Beginn: Mit Timothee Kolodziejczak, der zuletzt als Gastspieler bei den Schalker trainierte, verpflichteten die heutigen Gäste einen erfahrenen Spieler für die Defensive. Mit 24 Gegentreffern stellen die Schalker die zweitschlechteste Defensive der Liga, zudem kassierten die Knappen zuletzt wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Serie.

Vor Beginn: Sechs Punkte nach zehn Spieltagen bedeuten derzeit den vorletzten Tabellenplatz, einzig der VfL Bochum ist noch schlechter unterwegs als die Schalker. Aber: Mit einem Sieg gegen die Hertha könnten die Schalker sogar auf einen direkten Nichtabstiegsplatz springen und ein wenig Ruhe in eine Saison bringen, die eher einer Achterbahnfahrt gleicht.

Vor Beginn: Matthias Kreutzer tauscht bei seinem Bundesliga-Debüt fünfmal im Vergleich zum 1:5 im DFB-Pokal gegen die TSG 1899 Hoffenheim: Mohr wird auf der rechten Außenbahn durch Brunner ersetzt, im Zentrum beginnen Krauß und Drexler für Flick und Latza. Offensiv ersetzen zudem Bülter und Aydin Mollet und Larsson. Aus einem 3-4-1-2 wird auf dem Papier erstmal ein 4-2-3-1.

Vor Beginn: Schalke startet so: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan - Krauß, Kral, Aydin, Drexler, Bülter - Terodde.

Vor Beginn: Sandro Schwarz nimmt damit nach dem 2:3 gegen Rasenballsport Leipzig zwei Veränderungen in der Startelf vor. Sunjic wird im Mittelfeld wieder durch Ejuke ersetzt, offensiv beginnt Kanga für Richter.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da. Die Hertha startet folgendermaßen: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar, Lukebakio, Ejuke - Kanga, Jovetic.

Vor Beginn: Das Experiment Frank Kramer ist auf Schalke gescheitert. Die Knappen gehen mit Interimstrainer Matthias Kreutzer ins Duell mit der Hertha. Gelingt der dringend benötigte Sieg?

Vor Beginn: Hertha gegen Schalke 04 ist auch das Duell zweier kriselnder Klubs. Die Niederlagenserie des Aufsteigers aus Gelsenkirchen beträgt bereits vier Spiele. Den letzten und bislang einzigen Sieg feierten die Königsblauen am 6. Spieltag gegen den aktuell Tabellenletzten VfL Bochum. Hertha BSC ist zwar seit fünf Spielen ohne Sieg, dafür verloren die Hauptstädter in dieser Zeit aber auch nur eine Partie, was aktuell trotzdem nur für Platz 15 reicht.

Vor Beginn: Die Partie wird um 17.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel am 11. Spieltag der Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04.

Hertha BSC vs. Schalke 04: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN kümmert sich heute um die Übertragung von Hertha BSC vs. FC Schalke 04. Um 16.45 Uhr gibt's dort die ersten Vorberichte zu sehen, während der Übertragung wird folgendes Personal eingesetzt:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sascha Bigalke

Sascha Bigalke Reporter: Benni Zander



Hertha BSC vs. Schalke 04, Bundesliga: Offizielle Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar, Lukebakio, Ejuke - Kanga, Jovetic

Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar, Lukebakio, Ejuke - Kanga, Jovetic Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan - Krauß, Kral, Aydin, Drexler, Bülter - Terodde

