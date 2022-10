Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute in der Bundesliga Bayer Leverkusen. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie des 10. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Seit gestern wird in der Bundesliga der 10. Spieltag bestritten, am heutigen Samstag, den 15. Oktober, kommt es dabei zum Aufeinandertreffen zweier Champions-League-Klubs, die unter der Woche in ebendiesem Wettbewerb noch im Einsatz waren: Eintracht Frankfurt empfängt um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park (Frankfurt) Bayer Leverkusen.

© imago images Die Eintracht will nach der 0:3-Niederlage gegen Bochum wieder zurück auf die Siegerstraße.

Insgesamt finden heute fünf Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse statt, vier davon beginnen um 15.30 Uhr, eine Partie - RB Leipzig gegen Hertha BSC - um 18.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Samstagsspiele gehört auch Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute zum Rechtepaket von Sky. Der Pay-TV-Sender kümmert sich deshalb darum, die Partie ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) als Einzelspiel zu übertragen. Marcus Lindemann schlüpft dafür in die Rolle des Kommentatoren. Da nebenbei drei weitere Spiele laufen, bietet Sky auch eine Konferenz an, die um 15.15 Uhr bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) gezeigt wird.

Wer Frankfurt vs. Leverkusen lieber im Livestream von Sky schauen möchte, kann dies ebenfalls tun. Man braucht dafür nur ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr das Spiel ebenfalls live mitverfolgen. Wir bei SPOX halten Euch auf dem Laufenden und beschreiben das Spielgeschehen in einer hohen Frequenz.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen.

"Absolute Fehlplanung!" Das ist das "hässlichste" Stadion der Bundesliga © getty 1/20 Wir haben Euch gefragt, welches der 18 Bundesliga-Stadien denn das schönste ist? Das Ergebnis? Eindeutig! Eine Arena steht klar an der Spitze des Rankings. Wir präsentieren das gesamte Ranking im Überblick. © getty 2/20 Platz 18 – MEWA Arena (FSV Mainz 05): 0,3 Prozent © imago images 3/20 Tatsächlich ist Mainz bei Euch der unbeliebteste Standort mit dem - im Umkehrschluss - hässlichsten Stadion. Schaut man bei den Google-Rezensionen, sind tatsächlich einge Besucher unzufrieden. "Das beste Beispiel für absolute Fehlplanung", heißt es da. © getty 4/20 Platz 15 – Volkswagen Arena (VfL Wolfsburg): 0,6 Prozent © getty 5/20 Platz 15 – WWK-Arena (FC Augsburg): 0,6 Prozent © getty 6/20 Platz 15 – PreZero Arena (TSG Hoffenheim): 0,6 Prozent © getty 7/20 Platz 13 – Olympiastadion (Hertha BSC): 1,4 Prozent © getty 8/20 Platz 13 – BayArena (Bayer Leverkusen): 1,4 Prozent © getty 9/20 Platz 12 – Vonovia Ruhrstadion (VfL Bochum): 1,6 Prozent © getty 10/20 Platz 11 – Europa-Park Stadion (SC Freiburg): 1,8 Prozent © getty 11/20 Platz 10 – Red Bull Arena (RB Leipzig): 2,1 Prozent © getty 12/20 Platz 9 – Mercedes-Benz Arena (VfB Stuttgart): 3,7 Prozent © getty 13/20 Platz 8 – RheinEnergie Stadion (1. FC Köln): 3,8 Prozent © getty 14/20 Platz 7 – An der Alten Försterei (Union Berlin): 3,9 Prozent © getty 15/20 Platz 6 – Wohninvest Weserstadion (Werder Bremen): 4,2 Prozent © getty 16/20 Platz 5 – Veltins Arena (FC Schalke 04): 5,1 Prozent © getty 17/20 Platz 4 – Borussia Park (Borussia Mönchengladbach): 5,5 Prozent © getty 18/20 Platz 3 – Deutsche Bank Park (Eintracht Frankfurt): 6,7 Prozent © getty 19/20 Platz 2 – Allianz Arena (FC Bayern München): 12,9 Prozent © getty 20/20 Platz 1 – Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 43,8 Prozent

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Be gegnung: Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 10

10 Datum: 15. Oktober 2022

15. Oktober 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, (Frankfurt)

Deutsche Bank Park, (Frankfurt) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag