BVB vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga: Der FC Bayern München gastiert bei Borussia Dortmund. SPOX klärt auf, wie man die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben kann.

Es ist ausnahmsweise mal nicht das Aufeinandertreffen zwischen dem Spitzenreiter und dessen ersten Verfolger - oder umgekehrt. Und dennoch dürften sich Borussia Dortmund und der FC Bayern München mal wieder ein umkämpftes Duell liefern.

Das Kräftemessen zwischen dem BVB und dem deutschen Meister steigt am heutigen Samstag, den 8. Oktober, im Rahmen des 9. Spieltags der Bundesliga. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 18.30 Uhr.

Tabellennachbarn sind die Teams von Edin Terzic und Julian Nagelsmann trotzdem. Die Münchner belegen Rang drei hinter Union Berlin und dem SC Freiburg, die punktgleichen Westfalen (je 15) liegt wegen der schwächeren Tordifferenz auf dem vierten Platz.

SPOX klärt im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Duell zwischen dem BVB und dem FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Beim letzten Duell mit dem BVB sicherte sich der FC Bayern mit einem 3:1 vorzeitig den Meistertitel.

BVB vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV gibt es zu Borussia Dortmund gegen Bayern München heute ebenso wenig wie zu allen anderen Spielen in der Bundesliga, live mit dabei sein könnt Ihr dafür bei Sky.

Der Pay-TV-Sender teilt sich die Rechte an der Ausstrahlung des deutschen Oberhauses mit DAZN auf und ist immer samstags an der Reihe. Den Schlagabtausch zwischen dem BVB und Bayern seht Ihr bei Sky auf Sky Sport Bundesliga 1, die Übertragung beginnt dort um 17.30 Uhr, also kurz nach dem Abpfiff der Nachmittagsspiele.

Mit Sky Go und WOW bekommt Ihr die Möglichkeit, das Programm von Sky auch via Livestream abzurufen.

BVB vs. FC Bayern, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo? Ihr wollt auch keines haben? Dann klickt Euch zum Start der Bundesliga-Spiele heute bei SPOX rein und verpasst nichts - sowohl von BVB gegen Bayern München als auch von allen anderen Partien.

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München

Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 8. Oktober 2022

8. Oktober 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund TV: Sky

Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag