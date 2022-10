In der Bundesliga wartet das Topspiel schlechthin: Der BVB empfängt den FC Bayern München. Ihr möchtet keine Aktion des Spektakels verpassen? Dann seid Ihr hier im Liveticker genau richtig!

Die heutige Ausgangslage ist verglichen mit sonstigen Aufeinandertreffen der beiden Klubs ein wenig ungewohnt, weder der BVB noch der FC Bayern haben einen der ersten beiden Plätze in der Tabelle inne. Welcher Verein heute den Schritt geht, dies zu ändern, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Bundesliga: BVB vs. Bayern München - 0:1 Tore 0:1 Goretzka (33.) Aufstellung BVB A. Meyer - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Can, Bellingham, Özcan, Brandt, Malen - Moukoko Aufstellung Bayern Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer, Musiala - L. Sané, Gnabry, Mané Gelbe Karten BVB: Bellingham (14.), Can (40.)

Bellingham (14.), Can (40.) Bayern: Sabitzer (2.), de Ligt (11.)

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:1

45. | Jude Bellingham trifft Alphonso Davies voll am Kinn.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

41. | Dann setzt sich Leon Goretzka zu heftig gegen Mats Hummels ein. Deniz Aytekin möchte etwas Brisanz rausnehmen, was natürlich nicht immer mit Karten funktioniert. Als gibt es die Ermahnung

40. | Emre Can hackt von hinten in die Beine von Serge Gnabry. Der Ball ist da durchaus auch in der Nähe, doch das Foul hat auch einen taktischen Hintergrund. Dem Rekordmeister hätte sich in der Folge über rechts viel Platz geboten. Die dritte Verwarnung dieser Saison bedeutet für den einstigen Münchener also ein lohnendes Opfer.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga - Gelbe Karte Can (BVB)

38. | In dieser Phase wollen die Gäste das Spiel beruhigen. Man würde die Sache jetzt gern besser kontrollieren. Doch dagegen werden die Dortmunder mit allem arbeiten, was sie haben.

36. | Dortmund versucht, sich unbeeindruckt zu zeigen, schafft es gleich wieder in den Strafraum. Seinen Rechtsschuss bringt der Niederländer aufs Tor und zwingt Manuel Neuer zum Eingreifen. Der Nationaltorhüter pariert.

33. | Tooooor! Borussia Dortmund - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1. In die durchaus gute Dortmunder Phase hinein schlagen die Gäste zu. Von der linken Seite zieht Sadio Mane in Richtung Sechzehner, spielt links in der Box Jamal Musiala an. Dieser spielt eben nicht rein ins Getümmel, sondern sieht außerhalb des Sechzehners Leon Goretzka. Und dieser hat etwas Platz, zieht aus etwa 19 Metern mit dem rechten Fuß ab. Das Geschoss erwischt Alexander Meyer auf dem falschen Fuß. So kommt der Keeper einen Hauch zu spät.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga - TOR zum 0:1 für den FC Bayern

30. | Dortmund taucht im Sechzehner auf. Youssoufa Moukoko legt zurück zu Raphael Guerreiro. Dieser zieht an der linken Strafraumgrenze ab, visiert oben das kurze Eck an. Da muss Manuel Neuer hin und lenkt die Kugel um den Pfosten. Das ist die erste nennenswerte Torchance der Partie.

28. | In dieser Phase versuchen die Hausherren, etwas intensiver am Spiel nach vorn zu arbeiten. Zum Abschluss aber kommt man nicht.

26. | Defensiv erlauben sich beide Mannschaften noch gar keine Fehler - natürlich im Wissen, dass ein solch fataler, weil entscheidender Folgen haben könnte. Mal sehen, wie lange beide Seiten derart konzentriert zu Werke gehen können?

24. | Weiterhin prägen diese Partie viele Ungenauigkeiten. Die liegen natürlich auch darin begründet, weil die Akteure kaum Platz und Zeit haben. Stets ist der nächste Gegenspieler nicht weit.

21. | Nach dem Zweikampf Goretzka gegen Süle läuft der schnelle Dortmunder Angriff. Und den bringt Donyell Malen halbrechts an der Strafraumgrenze tatsächlich zum Abschlsus. Der von Dayot Upamecano abgefälschte Rechtsschuss fliegt links vorbei und bedeutet dei erste Dortmunder Ecke, die anschließend verpufft.

21. | Leon Goretzka geht rasant in den Zweikampf gegen Niklas Süle, beteuert aber, diesen nicht getroffen zu haben. Es gibt ein paar eindringliche Worte vom Bayern-Mittelfeldspieler gegen den ehemaligen Vereinskollegen. Und auch Deniz Aytekin holt sich Goretzka dann noch heran, lässt die Karte aber stecken.

18. | Un diser Phase versuchen die Gäste, auch mal Tempo reinzubringen. Jamal Musiala tut das beim Pass auf Alphonso Davies. Und der sucht links in der Box gleich den Pass zur Mitte. Der wird von Jude Bellingham abgeblockt.

16. | Jetzt spielen die Münchener mal steil und kommen so in den Sechzehner. Doch Serge Gnabry gelingt die Ballannahme nicht ganz sauber. So wird der Nationalspieler nach rechts abgetrieben. Die Szene verpufft.

14. | Deniz Aytekin greift konsequent durch. Allerdings spielt Jude Bellingham gegen Jamal Musiala auch den Ball, doch geht der mit dem Fuß voran in den Zweikampf und hebt den Gegenspieler vollständig aus. Für den Engländer bedeutet das die dritte Verwarnung der Saison.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga - Gelbe Karte Bellingham (BVB)

13. | Bei höchster Intensität holen sich die Dortmunder in dieser Phase Spielanteile zurück. Es geht also insgesamt sehr offen und ausgeglichen zu. Man begegnet sich bis hierhin absolut auf Augenhöhe. Was nun noch fehlt, sind Torabschlüsse.

11. | Matthijs de Ligt ist gegen Jude Bellingham einen Tick zu spät dran und sieht für das Foul seine zweite Gelbe Karte der laufenden Bundesligaspielzeit.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga - Gelbe Karte für de Ligt (Bayern)

10. | Jeder Spieler auf dem Platz weiß, worum es hier geht - auch die, die dieses Duell erstmals aktiv mitbestreiten. Da wird kein Schritt eingespart, die Zweikämpfer werden konsequent geführt. Höchste Einsatzbereitschaft ist gefragt.

8. | Angriffsversuche bleiben beiderseits in Ansätzen stecken. Die Mannschaften sind peinlichst darauf bedacht, defensiv sicher zu stehen und keine Fehler zu machen.

6. | Und natürlich bietet der BVB nichts an. Die Borussen sind eng dran und bissig im Zweikampf. Und jetzt trauen sich die Hausherren auch mal nach vorn. Doch auch die Männer von Edin Terzic schaffen es noch nicht annähend bis zum Sechzehner.

4. | Unübersehbar versuchen die Gäste, das Spiel an sich zu reißen. Der Rekordmeister ist häufiger an der Kugel, doch es gibt immer wieder Ungenauigkeiten, die zu Ballverlusten führen.

2. | Marcel Sabitzer langt gleich mal herzhaft hin, streckt Donyell Malen nieder. Deniz Aytekin überlegt auf dem Weg zum Übeltäter noch kurz und entschließt sich, früh die Gelbe Karte zu ziehen. Für den Mittelfeldspieler ist das die zweite Verwarnung in dieser Bundesligasaison.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga - Gelbe Karte für Sabitzer (Bayern)

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an. Bei 14 Grad und lockerer Bewölkung werden wir diese Partie trockenen Fußes über die Bühne bringen. Den perfekten Rahmen für diesen Klassiker bilden die mehr als 80.000 Zuschauer im Signal Iduna Park.

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Deniz Aytekin. Der ehemalige FIFA-Referee kommt zu seinem 204. Einsatz in der Bundesliga. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger. Als vierter Offizieller verrichtet Florian Badstübner seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

Vor Beginn: Im Duell mit dem Rekordmeister hat der BVB Nachholbedarf. Schließlich gingen die letzten sieben Bundesligaspiele allesamt an den FC Bayern. Darunter waren auch drei Siege in Dortmund. Die Borussen waren letztmals im November 2018 im heimischen Signal Iduna Park erfolgreich (3:2).

Vor Beginn: Dortmund gewann am Mittwoch mit 4:1 in Sevilla, hatte aber zuvor in der Bundesliga in Köln die dritte Niederlage kassiert (2:3). Zumindest ihre letzten drei Pflichtheimspiele haben die Borussen gewonnen - gegen Hoffenheim (1:0), Kopenhagen (3:0) und im Derby gegen Schalke (1:0). Die letzte und auch einzige Heimpleite fingen sich die Schwarz-Gelben im August während der spektakulären Schlussphase gegen Werder Bremen ein (2:3).

Vor Beginn: Mit 23 Saisontoren und lediglich sechs Gegentreffern ist der Rekordmeister maßgebend in der Bundesliga. Darüber hinaus scheinen die Münchener ihre Ergebniskrise mit der einzigen Saisonniederlage Mitte September in Augsburg (0:1) überwunden zu haben. Nach der Länderspielpause gab es zwei klare Siege gegen Leverkusen (4:0) und Viktoria Pilsen (5:0).

Vor Beginn: Aus tabellarischer Sicht handelt es sich zwar nicht um das absolute Gipfeltreffen, doch wenn sich Dortmund und München gegenüberstehen, dann ist das immer ein Topspiel. Zudem trifft hier der Vizemeister auf den Titelverteidiger. Und auch in der aktuellen Tabelle sind beide Klubs recht weit vorn zu finden. Vor diesem Spieltag war der BVB Vierter und der FC Bayern Dritter. Beide liegen punktgleich zwei Zähler hinter der Spitze.

Vor Beginn: Die Gäste hatten nach ihrem Spiel in der Königsklasse einen Tag mehr Pause, durften im Gegensatz zu den Borussen auch noch zu Hause antreten. Dennoch tauscht Julian Nagelsmann zwei Spieler aus. Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch finden sich auf der Bank wieder. Dafür spielen Benjamin Pavard und Marcel Sabitzer von Beginn an. Joshua Kimmich und Thomas Müller haben ihre Coronavirusinfektion überstanden, sind also negativ getestet, doch nur Erstgenannter sitzt auf der Bank. Müller fehlt nach wie vor mit Erkältungssymptomen.

Vor Beginn: Das Ergebnis sieht bei beiden Teams also wie folgt aus:

BVB: Meyer - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Can, Bellingham, Özcan, Guerreiro, Brandt, Malen - Moukoko

Meyer - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Can, Bellingham, Özcan, Guerreiro, Brandt, Malen - Moukoko Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer, Musiala - Sane, Gnabry, Mane

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind raus! Joshua Kimmich kommt nach seiner Corona-Infektion nur von der Bank, neben Leon Goretzka spielt Marcel Sabitzer im defensiven Mittelfeld. Beim BVB heißt die gute Nachricht: Mats Hummels kann spielen. Die schlechte Nachricht: Gregor Kobel kehrt nicht wie erhofft zwischen die Pfosten zurück, er sitzt nur auf der Bank.

Vor Beginn: Nach dem Freitagsspiel sieht die Lage wie folgt aus: Bayern und Dortmund sitzen mit jeweils 15 Punkten auf den Plätzen drei und fünf - dazwischengeschoben hat sich gestern der SV Werder Bremen. Beide Klubs könnten durch einen Sieg vorübergehend die Tabellenführung erlangen, morgen kommen dann allerdings noch der aktuelle Spitzenreiter Union Berlin und Verfolger SC Freiburg zum Zug.

Vor Beginn: Das erste der beiden Aufeinandertreffen wird heute vom BVB ausgerichtet. Dementsprechend geht es heute im Dortmunder Signal-Iduna-Park zur Sache. Der Anstoß ist für 18.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spitzenspiel am 9. Spieltag der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München!

© getty Das jüngste Duell der beiden Klubs im April 2022 entschied der FC Bayern 3:1 für sich.

Bundesliga, BVB vs. FC Bayern München: Offizielle Aufstellungen

Borussia Dortmund: Meyer - Guerreiro, Hummels, Süle, Schlotterbeck - Özcan, Can, Bellingham - Brandt, Malen, Moukoko

Meyer - Guerreiro, Hummels, Süle, Schlotterbeck - Özcan, Can, Bellingham - Brandt, Malen, Moukoko FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Goretzka, Sabitzer - Sané, Musiala, Mané, Gnabry

BVB vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie alle Samstagsspiele in dieser Saison wird auch das Topspiel live und exklusiv in voller Länge bei Sky übertragen. Eine Stunde vor dem Anpfiff, also um 17.30 Uhr, startet die Vorberichterstattung auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Das Geschehen wird von Wolff Fuss kommentiert. Wie gewohnt, ist der Sender kostenpflichtig.

Solltet Ihr lieber zu einem Livestream greifen wollen, bietet Sky auch dazu die Möglichkeit. Schaut einfach bei SkyGo oder WOW vorbei.

