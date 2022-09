BVB - "Plötzlich ändert sich alles": Emotionaler Mateu Morey reagiert auf das nächste Aus

Mateu Morey bleibt beim BVB vom Pech verfolgt. Nach seiner erneut schweren Verletzung hat sich der rechte Verteidiger von Borussia Dortmund geäußert und Einblicke in seine Gefühlswelt gegeben.

"OP ist durch! Man weiß nie, was passieren wird. Plötzlich ändert sich alles. Gerade als die Rückkehr in den Wettbewerb für mich in Sichtweite gerückt ist, kam ein Schritt zurück in Form einer Verletzung des anderen Knies", schrieb Morey bei Instagram.

Der Spanier will aber nicht aufgeben: "Ich werde selbst dafür sorgen, dass es ein Schritt zurück ist, um am Ende zwei nach vorne zu gehen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit einem solchen Rückschlag konfrontiert bin und ich bin überzeugt, dass all das als ganz besondere Momente, die mich viel stärker gemacht haben, in Erinnerung bleiben werden."

Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger gab sich am Ende noch kämpferisch: "Das Leben ist nicht das, worauf man sich vorbereitet, sondern wie du dem begegnest, was auf dich zukommt. Ich bin auf alles vorbereitet."

Am Mittwoch verkündete der BVB, dass Morey "in den nächsten Monaten" nicht zur Verfügung steht, nachdem er am Außenmeniskus am linken Knie operiert wurde.

BVB-Trainer Edin Terzic leidet mit Mateu Morey

BVB-Trainer Edin Terzic sagte: "Das tut uns unfassbar weh. Er hat sich in den vergangenen 15 Monaten sehr kämpferisch gezeigt. Aber er zeigt sich wieder kämpferisch."

Morey hatte im Pokal-Halbfinale 2021 eine schwere Knieverletzung erlitten und gerade erst wieder zurückgekämpft. In der zweiten Mannschaft des BVB hatte Morey bereits wieder sein Comeback gefeiert.