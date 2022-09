Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Wer die Partie des 7. Spieltags live im TV und im Livestream zeigt/Überträgt, erfahrt Ihr hier.

Die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Bundesliga, BVB vs. Schalke: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Es ist angerichtet! Am kommenden Samstag, 17. September, steigt in der Bundesliga eines der von vielen Fans am sehnlichsten erwarteten Spiele: Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der Schlager im Westen wird um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park angepfiffen.

In der vergangenen Saison mussten die Fans beider Lager auf die "Mutter aller Derbys" in Deutschland verzichten. Der Grund: Die Königsblauen spielten in der 2. Bundesliga. Nach dem sofortigen Wiederaufstieg des FC Schalke steht nun dem 99. Bundesliga-Derby zwischen dem BVB und S04 nichts mehr im Wege. Von den bisherigen 98 Aufeinandertreffen in der höchsten deutschen Spielklasse gewann der BVB 36, Schalke 32, 30 Spiele endeten Unentschieden. Das bisher letzte Aufeinandertreffen entschied der BVB am 20. Februar 2021 mit 4:0 für sich - in Gelsenkirchen.

Am vergangenen Spieltag kassierten die Dortmunder in Leipzig (0:3) bereits die zweite Saison-Niederlage und rutschten auf Tabellenplatz fünf ab. Schalke feierte dagegen mit dem 3:1 gegen den VfL Bochum den ersten Saisonsieg ist ist jetzt Zwölfter.

Wer zeigt / überträgt Revierderby BVB vs. Schalke live im TV und Livestream?

Das Revierderby BVB vs. Schalke - dieses Spiel wollen sich natürlich viele Fans nicht entgehen lassen. Die Möglichkeit das Spiel live im Free-TV verfolgen zu können besteht aber nicht.

Da die Partie am Samstag stattfindet, wird sie exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hält nämlich in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen und den Spielen in englischen Wochen.

Die Vorberichterstattung zum kompletten Bundesliga-Samstag beginnt bei Sky um 14 Uhr auf Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga (HD) mit dem Countdown aus dem Studio in Unterföhring. Ab 15.15 Uhr ist das Revierderby dann auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event (HD) live zu sehen. Freunde der Konferenz können das Spitzenspiel zusätzlich auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen - natürlich nicht in der Ausführlichkeit wie auf den beiden anderen Kanälen.

Um im Livestream bei der Übertragung von FC Bayern München vs. SC Freiburg dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder via WOW, ehemals Sky Ticket.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag