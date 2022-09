Von den vielen Highlights im Bundesliga-Kalender steht der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ganz weit oben. Hier erfahrt Ihr, wann die besten zwei deutschen Mannschaften in der Saison 2022/23 aufeinandertreffen.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist gerade mal vier Wochen alt und die beiden stärksten deutschen Klubs der vergangenen Jahre sind wieder mal ganze weit oben in der Tabelle auffindbar. Vor allem aber Meister FC Bayern München hat einen glänzenden Start erwischt. Vier Spiele, drei Siege und 16 geschossene Tore bedeuten aktuell die Tabellenführung. Den einzigen Punktverlust musste das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Borussia Mönchengladbach einstecken, dafür brauchte es jedoch eine historische Leistung von Gladbach-Torwart Yann Sommer.

Bei Vizemeister Borussia Dortmund läuft es hingegen nicht ganz so rund. Zwar steht man nach vier Spieltagen auf einem soliden fünften Platz und hat nur einen Zähler weniger als die Bayern, die Leistung auf dem Platz ist jedoch verbesserungswürdig. Vor allem die späte 2:3-Niedelage gegen Aufsteiger Werder Bremen war bitter.

Nichtsdestotrotz sorgen die Spiele zwischen dem FC Bayern und dem BVB, auch Klassiker genannt, in der Saison mindestens zweimal für ein großes Spektakel, das Fans des ganzen Landes anzieht.

Doch wann treffen die Rivalen in der Saison 2022/23 aufeinander? SPOX hat die Antwort.

© getty Sadio Mane brauchte keine lange Eingewöhnungsphase, um beim FC Bayern gute Leistungen zu liefern.

Bundesliga: Wann treffen FC Bayern und BVB in der Saison 2022/23 aufeinander?

Fußball-Deutschland muss nicht mehr lange auf das erste Aufeinandertreffen der Saison warten, denn die beiden Champions-League-Klubs stehen sich bereits am 9. Spieltag, also in wenigen Wochen, gegenüber. Genauer gesagt findet die Hinrunden-Begegnung am Samstag, den 8. Oktober, um 18.30 Uhr statt. Ausgetragen wird das Topspiel der Woche im Dortmunder Signal-Iduna-Park, der Heimstätte des BVB.

Das Rückspiel am 26. Spieltag in München hingegen wurde noch nicht genau terminiert. Es findet am 1. April und damit erneut an einem Samstag statt, das ist bekannt, die genaue Uhrzeit wird jedoch noch im Laufe der Saison verkündet.

Bundesliga: Spieltage 8 und 9 terminiert

Die DFL gab zudem die Ansetzungen für die Spieltage 8 und 9 bekannt.

8. Spieltag:

Freitag, 30. September 2022 :

Bayern München - Bayer Leverkusen (20.30)

: Bayern München - Bayer Leverkusen (20.30) Samstag, 1. Oktober 2022 :

RB Leipzig - VfL Bochum (15.30)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30)

1. FC Köln - Borussia Dortmund (15.30)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (15.30)

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart (15.30)

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (18.30)

: RB Leipzig - VfL Bochum (15.30) SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30) 1. FC Köln - Borussia Dortmund (15.30) Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin (15.30) VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart (15.30) Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (18.30) Sonntag, 2. Oktober 2022:

Hertha BSC - TSG Hoffenheim (15.30)

Schalke 04 - FC Augsburg (17.30)

9. Spieltag:

Freitag, 7. Oktober 2022 :

TSG Hoffenheim - Werder Bremen (20.30)

: TSG Hoffenheim - Werder Bremen (20.30) Samstag, 8. Oktober 2022 :

Bayer Leverkusen - Schalke 04 (15.30)

FSV Mainz 05 - RB Leipzig (15.30)

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (15.30)

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Borussia Dortmund - Bayern München (18.30)

: Bayer Leverkusen - Schalke 04 (15.30) FSV Mainz 05 - RB Leipzig (15.30) VfL Bochum - Eintracht Frankfurt (15.30) FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30) Borussia Dortmund - Bayern München (18.30) Sonntag, 9. Oktober 2022:

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (15.30)

Hertha BSC - SC Freiburg (17.30)

VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (19.30)

FC Bayern vs. BVB: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen im Überblick

Der FC Bayern hat im Duell mit den Schwarz-Gelben klar die Nase vorn. Der Rekordmeister gewann von den vergangenen fünf Aufeinandertreffen - egal ob Liga oder DFL-Supercup - alle. Die Siegesserie ist bereits auf zehn angewachsen. Der bislang letzte Dortmunder Sieg liegt mehrere Jahre zurück. Im Supercup von 2019 gewann der BVB, damals noch mit Lucien Favre an der Seitenlinie, mit 2:0.

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 Wettkampf 23.04.2022 FC Bayern München 3:1 Borussia Dortmund Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund 2:3 FC Bayern München Bundesliga 17.08.2021 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München Bundesliga 06.03.2021 FC Bayern München 4:2 Borussia Dortmund Bundesliga 07.11.2020 Borussia Dortmund 1:3 FC Bayern München DFL-Supercup

FC Bayern vs. BVB: Übertragung im TV und Livestream

Nachdem es sich bei beiden Duellen jeweils um ein Samstagsspiel handelt, kann man jetzt schon sagen, dass Sky die beiden Klassiker übertragen wird, da sich der Pay-TV-Sender in dieser Spielzeit um alle Samstagsspiele kümmert. Nebenbei bietet Sky die Spiele auch im Livestream an, auf den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW zugreifen könnt.

