In der zweiten Sonntagspartie des Tages trifft heute der VfL Bochum in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Duell am 7. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN-Abo sichern und VfL Bochum vs. 1. FC Köln live erleben!

Am heutigen Sonntag stehen in der Bundesliga gleich drei Partien auf dem Programm. Im zweiten Spiel des Tages empfängt der VfL Bochum den 1. FC Köln. Schafft der VfL Bochum nach der Trainerentlassung von Thomas Reis heute die Wende?

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln beginnt am heutigen Sonntag, den 18. September, um 17.30 Uhr. Als Austragungsort der Begegnung am 7. Spieltag der Bundesliga dient das Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

Die Ära Thomas Reis in Bochum ist zu Ende gegangen! Der VfL Bochum hat unter der Woche seinen langjährigen Trainer entlassen, als Interimscoach hat das verunsicherte Team nun Heiko Butscher übernommen. Seit 2019 stand Thomas Reis beim VfL Bochum als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga 2021 und dem souveränen Klassenerhalt in dem darauffolgenden Jahr, hat der VfL Bochum eine erfolgreiche Zeit unter der Leitung von Thomas Reis erlebt. Nach sechs Niederlagen zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison sahen sich die Verantwortlichen in Bochum nun jedoch zum Handeln gezwungen. Gegen den 1. FC Köln möchte der heutige Gastgeber endlich den ersten Saisonsieg in der Bundesliga feiern.

© getty Heiko Butscher steht heute als Trainer des VfL Bochum an der Seitenlinie.

Mit dem 1. FC Köln steht der VfL Bochum am heutigen Tag vor keiner leichten Aufgabe. Neun Punkte und zwei Siege konnte der 1. FC Köln in dieser noch jungen Saison holen und steht damit im soliden Mittelfeld in der Bundesliga. Unter der Woche mussten die heutigen Gäste in der Conference League ran. Der 1. FC Köln gewann das Spiel trotz einer verspielten Zwei-Tore-Führung gegen 1. FC Slovacko mit 4:2. Am vergangenen Spieltag musste der 1. FC Köln in der Bundesliga hingegen eine knappe 0:1-Niederlage gegen Union Berlin hinnehmen. Machen sich heute die Strapazen der Europapokalspiele beim 1. FC Köln bemerkbar?

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 7. Spieltag, Bundesliga

7. Spieltag, Bundesliga Partie: VfL Bochum vs. 1. FC Köln

VfL Bochum vs. 1. FC Köln Datum: 18. September

18. September Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln könnt Ihr heute live auf DAZN im TV und Livestream verfolgen. DAZN zeigt in dieser Saison alle Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv - und damit am heutigen Tag auch VfL Bochum vs. 1. FC Köln.

Auf DAZN 1 seht Ihr die Übertragung des Spiels ab 16.45 Uhr. Für den Sportsender sind heute Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Marco Hagemann, Experte Sascha Bigalke und Reporterin Ann-Sophie Kimmel im Einsatz. Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln heute auch live und vollumfänglich im Livestream sehen. Dort findet Ihr zudem die Highlights aller Bundesligapartien des 7. Spieltags.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, Tennis, Handball, die NFL, die NBA und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Danilo Soares - Losilla, Goralski - Stöger - Zoller, Holtmann - P. Hofmann

Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Danilo Soares - Losilla, Goralski - Stöger - Zoller, Holtmann - P. Hofmann 1. FC Köln: Schwäbe - Ki. Schindler, Hübers, Soldo, Schmitz - Martel, Skhiri - Thielmann, Duda, Adamyan - S. Tigges

VfL Bochum vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX könnt Ihr die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln auch im Liveticker verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr am heutigen Tag keine wichtige Spielszene. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 7. Spieltag: Die aktuelle Tabelle