Union Berlin und der VfL Wolfsburg duellieren sich heute in der ersten Sonntagspartie des Tages. Wo Ihr die Begegnung des 7. Spieltags der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Partie, liefern wir Euch hier bei SPOX.

Der VfL Wolfsburg gastiert am heutigen Sonntag, den 18. September, bei Union Berlin. Das Bundesliga-Duell steigt heute um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Der Saisonauftakt hätte für Union Berlin kaum besser laufen können. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden grüßten die heutigen Gastgeber nach dem 6. Spieltag vom Tabellenplatz eins aus. In der Bundesliga läuft es also für das Team von Urs Fischer. In der Europa League hingegen verlor Union Berlin unter der Woche und kassierte damit auf europäischer Bühne schon die zweite Niederlage in Folge. Setzten die heutigen Gastgeber ihren ungeschlagenen Lauf in der Liga fort?

© getty Sheraldo Becker hat an den ersten sechs Spieltagen fünf Tore erzielt. Kann er seinen Lauf heute gegen den VfL Wolfsburg fortsetzen?

Im Gegensatz zu Union Berlin legte der VfL Wolfsburg einen schlechten Saisonstart hin. Mit mageren fünf Punkten befinden sich die heutigen Gäste weit unten in der Tabelle. Hoffnung für das Team von Niko Kovac dürfte jedoch ein Rückblick auf den vergangene Spieltag geben. Mit 1:0 konnte der VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt schlagen und damit den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison holen. Unruhe löst im Umfeld des Vereins jedoch weiterhin die Personalie Max Kruse aus. Niko Kovac erlaubt es dem Stürmer nicht mehr am Teamtraining teilzunehmen. Für reichlich Gesprächsstoff, beispielweise auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel, sorgte Kruse beim VfL Wolfsburg weiterhin.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Thorsby, Haberer - Siebatcheu, Becker

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold, Franjic - Svanberg, Brekalo - L. Nmecha, Waldschmidt

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Exklusiv überträgt DAZN am heutigen Nachmittag die Partie zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg im TV und Livestream. Auf DAZN 2 könnt Ihr das Duell live und in voller Länge ab 14.45 Uhr verfolgen. Das DAZN-Team sieht am heutigen Tag wie folgt aus:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Tim Borowski.

Im Livestream auf DAZN könnt Ihr Union Berlin vs. VfL Wolfsburg heute ebenfalls sehen. Den Livestream von DAZN findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App. Dort könnt Ihr auch die Spielhighlights aller Bundesligaduelle des 7. Spieltags sehen.

Für ein DAZN-Abo zahlt Ihr im Monat 29,99 Euro. DAZN bietet Euch alternativ ein Jahres-Abo an, das 274,99 Euro zur Buche schlägt. Neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga könnt Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, MMA, Boxen und noch vieles mehr sehen.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Sonntag die Begegnung zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg in einem ausführlichen Liveticker, mit dem hier keine Sekunde der Partie verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

