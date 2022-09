RB Leipzig vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in der Bundesliga! Am heutigen 6. Spieltag stehen sich RB Leipzig und Borussia Dortmund gegenüber. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 10. September, so richtig zur Sache. Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen am 6. Spieltag zwei Champions-League-Klubs aufeinander. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angepfiffen und in der Leipziger Red Bull Arena ausgetragen.

In der Champions League waren die beiden Klubs noch am Dienstag im Einsatz. Während der BVB seinen Auftakt in der Königsklasse gegen den FC Kopenhagen souverän mit 3:0 meisterte, gingen die Leipziger gegen Schahtjor Donezk mit 1:4 unter. Aufgrund der Niederlage und des schwachen Ligastarts wurde zudem Trainer Domenico Tedesco entlassen, seinen Job übernimmt nun ausgerechnet Marco Rose, der in der vergangenen Saison noch den BVB coachte. Somit kommt es direkt in Roses erstem Spiel zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein.

RB Leipzig vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

RB Leipzig vs. BVB wird - wie alle anderen Samstagsspiele der Bundesliga - heute exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel sowohl im Einzelstream als auch als Teil der Samstagskonferenz an. Die Einzelübertragung ist ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen, während des Spiels wird Oliver Seidler als Kommentator eingesetzt. Die Konferenz wird bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event gezeigt.

All diese Sender sind zudem auch im Livestream freischaltbar, dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt - je nachdem, ob Ihr bereits Sky-Kunde seid oder nicht.

RB Leipzig vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein Sky-Abo haben, das Duell jedoch auf keinen Fall verpassen wollen, müssen es auch nicht. Bei SPOX wird das Duell nämlich im Liveticker angeboten. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

RB Leipzig vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner

Gulacsi - Simakan, Orban, A. Diallo - Henrichs, X. Schlager, Laimer, Raum - Szoboszlai, Nkunku - Werner BVB: A. Meyer - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, Reyna - Modeste

