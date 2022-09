FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München misst sich heute in der Bundesliga mit dem VfB Stuttgart. Hier bekommt Ihr erklärt, wo Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Inter Mailand in der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch ist der FC Bayern München nun zum zweiten Mal in der Woche im Einsatz. Am heutigen Samstag, den 10. September, trifft der Rekordmeister auf den VfB Stuttgart. Um 15.30 Uhr geht die Partie in der Münchner Allianz-Arena los. Es handelt sich dabei um eines von insgesamt sechs Samstagsspielen.

Während der FC Bayern in der Liga noch ungeschlagen ist und nur den SC Freiburg und Borussia Dortmund in der Tabelle vor sich hat, warten die Stuttgarter immer noch auf den ersten Sieg. Immerhin: Man hat bislang nur ein Spiel verloren.

© getty Der FC Bayern München bezwang zum Champions-League-Auftakt den italienischen Spitzenklub Inter Mailand mit 2:0.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil es sich bei Bayern München gegen Stuttgart um ein Samstagsspiel handelt, ist Sky die Adresse, die am Spiel interessierte Fans aufsuchen sollten. Beim Pay-TV-Sender liegen nämlich die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse. Die Partie wird dabei auf mehreren Sky-Sendern übertragen. Das Einzelspiel ist ab 15.15 Uhr live und in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen.

Die fünf Spiele, die heute um 15.30 Uhr losgehen, bilden zudem auch die Samstagskonferenz, die auch die besten Szenen von Bayern München vs. Stuttgart zeigt. Diese wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga angeboten.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - beides könnt Ihr auch im Livestream von Sky verfolgen. Möglich gemacht wird das mit dem SkyGo-Abonnement oder mit WOW.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist beim Duell zwischen dem FC Bayern und Stuttgart heute in Form eines Livetickers ebenfalls im Einsatz. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in München passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Silas, Karazor, W. Endo, Ahamada, Sosa - Führich - Guirassy

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 10. September 2022

10. September 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag