Der FC Bayern empfängt heute in der Bundesliga den VfB Stuttgart. SPOX tickert das Geschehen live mit.

Der FC Bayern München ist nach dem 2:0-Auftaktsieg in der Champions-League-Gruppenphase gegen Inter Mailand heute zum zweiten Mal in dieser Woche im Einsatz. In der Bundesliga geht es gegen den VfB Stuttgart. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr die ganze Partie live verfolgen.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München ist mit einem 2:0-Sieg in der Gruppenphase der Champions League über Serie-A-Klub Inter Mailand in die Woche gestartet. Heute steht nun das zweite Spiel der Woche an, diesmal in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart, der haushoher Underdog ist, nachdem die Schwaben noch ohne Sieg sind in dieser Saison.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr, als Spielstätte dient die Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 6. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Um die Übertragung von FC Bayern vs. VfB Stuttgart kümmert sich heute der Pay-TV-Anbieter Sky. Gezeigt wird das Spektakel auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD. Als Teil der Konferenz ist es zudem bei Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event zu sehen.

Das Einzelspiel und die Konferenz lassen sich auch im Livestream von Sky verfolgen. Das SkyGo-Abonnement ermöglicht Euch den Zugriff darauf, WOW ebenso.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané

Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Silas, W. Endo, Karazor, Sosa - Führich - Guirassy, Tiago Tomas

