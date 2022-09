Zu erwarten war das vor der Saison nicht unbedingt - und doch treffen am heutigen Freitagabend der FC Bayern München und Bayer Leverkusen zum Krisenduell in der Bundesliga aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr bei SPOX.

Fünfter gegen 15., vier sieglose Spiele in Folge gegen gerade einmal einen Sieg in dieser Bundesligasaison, gedämpfe Stimmung auf beiden Seiten: Überraschend kommt die Ausgangslage für den FC Bayern München und Bayer Leverkusen schon daher, vor diesem spitzenspielwürdigen Aufeinandertreffen am heutigen Freitagabend. Beide Teams befindet sich in einer echten fußballerischen Sinnkrise, hinken sie doch ihren eigenen Erwartungen zumindest in der Bundesliga deutlich hinterher.

Den Höhepunkt der sportlichen Misere gab es für den Rekordmeister aus München vor der Länderspielpause im bayerischen Derby beim FC Augsburg. Man kassierte mit dem 0:1 nicht nur die erste Niederlage der laufenden Runde, man blieb auch zum ersten Mal nach 87 Spielen ohne eigenen Treffer. Die Alarmglocken dürften also so langsam läuten beim Meisterschaftsfavoriten, eine Reaktion soll schon beim heutigen Aufeinandertreffen mit der Werkself erfolgen.

Dort wiederum steht Trainer Gerardo Seoane bereits auf der Kippe und wurde nach dem kürzlichen 1:1-Unentschieden gegen Werder Bremen angezählt. Auch hier ist also Wiedergutmachung angesagt.

Es ist also eine Menge Spannung drin beim heutigen Showdown in der Münchner Allianz Arena. Wie Ihr der Action im TV, Livestream und Liveticker beiwohnen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Warten auf den Durchbruch: Wann explodiert FCB-Star Sadio Mané?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, dem Spektakel bei DAZN zu folgen, kann ohne Weiteres auf den hauseigenen SPOX-Liveticker zurückgreifen. Mit diesem bleibt Ihr garantiert immer auf den neuesten Stand.

