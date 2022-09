FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt der FC Augsburg am Samstag den FC Bayern München zum Derby. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Augsburg vs. FC Bayern München: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Auf dieses Spiel freuen sich die Anhänger des FC Augsburg in jeder Saison am meisten! Am Samstag, 17. September, ist es wieder soweit - dann gibt sich der FC Bayern München in der WWK-Arena die Ehre. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

In der vergangenen Saison gelang dem FCA das Kunststück den großen Nachbarn vor eigenem Publikum zu schlagen (2:1). Das war den Schwaben zuletzt 2014 gelungen. Ein weiterer Sieg würde der Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen gut zu Gesicht stehen. Leicht wird das aber nicht, vor allem beim Block auf die Heimbilanz in dieser Saison: In drei Spiele setzte es drei Niederlagen bei nur einem erzielten Tor. Dank der beiden Auswärtssiege in Leverkusen und Bremen liegt der FCA zumindest auf Tabellenplatz 13.

Der so grandios in die Saison 2022/23 gestartete FC Bayern kam zuletzt in der Bundesliga nicht über drei Unentschieden hinaus. Schwung nahm das Münchner Starensemble in der Champions League. Der FC Barcelona wurde am vergangenen Dienstag mit 2:0 besiegt. Jetzt soll es auch wieder in der Bundesliga mit einem Dreier klappen.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der Bundesliga liegen in dieser Saison einzig und allein bei Sky. Wer sich heute also FC Augsburg vs. FC Bayern München live im TV oder im Livestream ansehen will, benötigt ein Abo des Pay-TV-Senders. Alle Infos zu den aktuellen Angeboten gibt's über diesen Link.

Alle Sky-Kunden können sich das Spiel ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) mit dem Kommentar von Martin Groß ansehen. Eine weitere Alternative, wenn auch in etwas abgespeckter Form, ist die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD), in der die heutigen Mittagsspiele der Bundesliga zusammengefasst werden.

Auch im Internet könnt Ihr FC Augsburg vs. FC Bayern München nur via Sky live verfolgen. Den Livestream zur Partie können Sky-Kunden über die App SkyGo auf dem Endgerät Ihrer Wahl abrufen. Da SkyGo in jedem Abo preislich inbegriffen ist, fallen keine zusätzliche Kosten an.

Mit Kosten müssen dagegen alle rechnen, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Spiel aber dennoch im Livestream ansehen wollen. Möglich ist das via WOW, ehemals SkyTicket. Ein Monatsabo kostet derzeit 29,99 Euro, für das Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Kostenlos und ganz ohne Registrierung könnt Ihr FC Augsburg vs. FC Bayern München heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen - übrigens auch in unserem Konferenz-Liveticker, in dem wir das Geschehen auf allen Plätzen beleuchten.

Bundesliga, FC Augsburg vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg : Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Hahn, Demirovic - Niederlechner, Berisha

: Gikiewicz - Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Hahn, Demirovic - Niederlechner, Berisha FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Mané - Müller, Musiala

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle