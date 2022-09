Derby-Zeit in der Bundesliga! Mit der Begegnung zwischen dem BVB und Schalke 04 kommt es heute zum Duell zweier Ruhrpott-Größen. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Partie am 7. Spieltag der Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Nachmittag kommt es zum 159. Pflichtspielduell zwischen dem BVB und Schalke 04. Die letzten beiden Duelle aus der Saison 2020/21 konnte der BVB souverän mit 3:0 und 4:0 für sich entscheiden. Wer kann das Revierderby heute gewinnen?

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 findet am heutigen Samstag, den 17. September, statt. Um 15.30 Uhr duellieren sich die Rivalen im Signa-Iduna-Park in Dortmund.

Der BVB hat eine bittere Woche hinter sich. Am vergangenen Spieltag mussten die heutigen Gastgeber eine herbe 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig hinnehmen, und das ausgerechnet im Duell gegen den Ex-Trainer Marco Rose. Unter der Woche spielte der BVB in der Champions League gegen Manchester City. Gegen das Spitzenteam von Pep Guardiola zeigte Borussia Dortmund eine gute Leistung, nicht zuletzt Erling Haaland, der im Sommer vom BVB nach Manchester wechselte, sorgte jedoch dafür dass das Team Edin Terzic mit null Punkten nach Hause fahren musste. Kehrt der BVB heute auf die Siegerstraße zurück?

Schalke 04 hingegen konnte seine Partie gegen den VfL Bochum am vergangenen Spieltag gewinnen und damit den ersten Sieg in der neuen Saison feiern. Das dürfte dem Team von Frank Kramer einiges an Selbstvertrauen für das heutige Spiel gegen den BVB geben. Der klare Außenseite ist Schalke 04 am heutigen Tag dennoch. Sechs Punkte konnte der Aufsteiger bislang in dieser Saison sammeln, der BVB hat mit zwölf Zähler jedoch schon doppelt so viele auf dem Konto. Mit einem Sieg heute könnte Schalke den ersten Derbysieg gegen den BVB seit 2019 einfahren. Mit dem BVB steht Schalke 04 jedoch ein schwerer Gegner bevor.

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 7. Spieltag, Bundesliga

7. Spieltag, Bundesliga Partie: BVB vs. Schalke 04

BVB vs. Schalke 04 Datum: 17. September

17. September Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Liveticker: SPOX

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem BVB und Schalke 04 überträgt Sky am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Ab 15.15 Uhr könnt Ihr das Revierderby auf Sky Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Top Event live und in voller Länge verfolgen. Als Kommentator ist heute Martin Groß im Einsatz.

© getty Die letzten beiden Revierderby gegen Schalke 04 konnte der BVB mit 3:0 und 4:0 gewinnen.

Sky zeigt das Duell zwischen dem BVB und Schalke 04 heute ebenfalls in der Konferenz. Diese findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Die Überragung der Konferenz beginnt ebenfalls um 15.15 Uhr.

Sky bietet Euch darüber hinaus gleich zwei Möglichkeiten das Derby zwischen dem BVB und Schalke 04 im Livestream zu verfolgen. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Begegnung mit der Sky-Go-App oder WOW live und vollumfänglich sehen.

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die heutigen Duelle im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast 17. September 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Werder Bremen 17. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 17. September 15.30 Uhr BVB Schalke 04 17. September 15.30 Uhr FC Augsburg FC Bayern München 17. September 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach RB Leipzig

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: A. Meyer - Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste

A. Meyer - Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste Schalke 04: Schwolow - Matriciani, van den Berg, Yoshida, T. Mohr - Krauß, Flick - Drexler, Bülter - Terodde, Polter

BVB vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt am heutigen Tag die Partie zwischen dem BVB und Schalke 04 für Euch in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Action auf dem Rasen verpasst. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

