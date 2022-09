Am Sonntag des sechsten Bundesligaspieltages stehen sich der 1. FC Köln und Union Berlin gegenüber. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Unter der Woche waren beide Mannschaften noch in internationalen Wettbewerben aktiv, jetzt stehen sie sich im Rahmen der Bundesliga direkt gegenüber. Während der 1. FC Köln mit seiner Leistung beim 1:1 gegen den AS Nizza durchaus zu überzeugen wusste, setzte Union das Auftaktspiel gegen Underdog Saint-Gilloise ordentlich in den Sand (0:1).

Dominiert wurden die Schlagzeilen an diesem Donnerstag jedoch eher vom Geschehen abseits des Platzes. So kam es noch vor Beginn des Köln-Spiels zu schweren Ausschreitungen zwischen den Fanlagern beider Vereine. Nach vorläufigen Zahlen wurden dabei 32 Personen verletzt, eine Person befindet sich nach wie vor in kritischem Zustand. Christian Keller, Geschäftsführer des 1. FC Köln, warf den Verantwortlichen von Nizza infolge vor, die "extrem vielen Hinweise", die man gegeben hatte, nicht ernst genommen zu haben.

Doch zurück zum Geschehen am heutigen Tag. Das Duell Köln gegen Union kann zwar noch nicht auf eine sehr lange Historie zurückblicken, dafür aber auf eine umso einseitigere. So haben die Eisernen von den sechs bisherigen Aufeinandertreffen insgesamt fünf für sich entscheiden können, ein weiteres endete im Remis. Damit sind die Kölner gegen ihr Gegenüber aus der Hauptstadt noch sieglos. Gelingt der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart heute das Novum?

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6. Spieltag

6. Spieltag Datum: Sonntag, 11. September

Sonntag, 11. September Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel zwischen Köln und Union besitzt der Streamingdienst DAZN. Alle Infos zum Zugriff auf die Ausstrahlung im TV und LIvestream, gibt's im Folgenden.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Um das Match via Livestream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des DAZN-Abonnements sein. Dieses beläuft sich derzeit auf 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen der ersten Bundesliga seht Ihr mit einer Mitgliedschaft auch den Großteil der laufenden Champions-League-Saison sowie zahlreiche Spiele amerikanischer Sportarten, wie der NFL und NBA. Alle weiteren Infos findet Ihr auf dieser Seite.

Wer bereits in Besitz des DAZN-Abos ist, kann sich heute ab 14.45 Uhr die Vorberichte mit Moderatorin Laura Wontorra und Reporter Sascha Bacinski zu Gemüte führen. Rund eine Dreiviertelstunde später übernimmt zum Anpfiff schließlich das Kommentatorenduo aus Uli Hebel und Sebastian Kneißl.

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Etwas komplizierter gestaltet sich die Angelegenheit hinsichtlich der Übertragung im linearen Fernsehen. Hierfür müsst Ihr nämlich in Besitz eines Receivers der Marken Sky Q oder GigaTV sein. In diesen Fällen lässt sich das DAZN-Abo zum Vorteilspreis von 19,99 Euro pro Monat (Jahrestarif) zum regulären Programm hinzubuchen. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Insofern Ihr bereits all diese Voraussetzungen erfüllt, müsst Ihr nur noch den Sender DAZN2 aufrufen. Hier wird die gesamte Partie zu sehen sein. Übertragungsbeginn ist ebenfalls um 14.45 Uhr.

© getty Köln spielte in der Europa League unentschieden

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Option stellt übrigens unser hauseigener Liveticker dar. Hier halten wir Euch die gesamten 90 Minuten in Textform auf dem Laufenden. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie 1. FC Köln vs. Union Berlin

1. FC Köln vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Ki. Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges

Schwäbe - Ki. Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - S. Tigges Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Ryerson - Haraguchi, Haberer - Becker, Michel

Bundesliga, 1. FC Köln vs. Union Berlin: Die aktuelle Tabelle