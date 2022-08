Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga stehen sich heute Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gegenüber. Wie Ihr die Begegnung des 4. Spieltags live im TV, Livestream und im Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Abschluss des 4. Spieltags wird am heutigen Sonntag in der Bundesliga das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt absolviert. Als Spielstätte dient das Wohninvest Weserstadion in Bremen. Pünktlich um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen. Vorher, um 15.30 Uhr, stehen sich noch der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart gegenüber.

Die Werderaner sind nach dem epischen Comeback gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende endgültig wieder in der Bundesliga angekommen. Trotz des 0:2-Rückstandes auswärts beim damals noch ungeschlagenen Vizemeister schaffte es das Team von Trainer Ole Werner innerhalb von sechs Minuten auf 3:2 zu stellen, das erste Werder-Tor fiel dabei erst in der 89. Spielminute.

Die Frankfurter haben Anlaufschwierigkeiten, stehen sie nach drei Partien aktuell nur bei zwei Punkten, zudem gab es beim Ligaauftakt gegen den FC Bayern zuhause eine 1:6-Klatsche.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Weil Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt ein Sonntagsspiel ist und diese in der Saison 2022/23 allesamt bei DAZN zu sehen sind, ist der Streamingdienst die einzige Anlaufstelle für Fans, die das Spiel verfolgen möchten. Bereits um 16.45 Uhr werden dabei die ersten Livebilder aus Bremen gezeigt, wenn zeitglich Moderatorin Laura Wontorra und Reporterin Ann-Sophie Kimmel sich um die Vorberichte kümmern, der Ex-Werderaner Tim Borowski fungiert dabei als Experte, die Rolle des Kommentatoren übernimmt während des Spiels dann Uli Hebel.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Solltet Ihr kein gültiges DAZN-Abo besitzen, müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, SPOX tickert es nämlich live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt.

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch

Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Füllkrug, Ducksch Eintracht Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Sow, Rode - Knauff, M. Götze, Lindström - Kolo Muani

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt

Werder Bremen vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 28. August 2022

28. August 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

