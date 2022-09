Im Duell Erster gegen Zweiter stehen sich heute Nachmittag Union Berlin und der FC Bayern gegenüber. SPOX verrät Euch, welcher Anbieter die Bundesliga-Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wie schon in der vergangenen Woche bekommt die deutsche Fußballcommunity erneut ein Bundesligaspiel zwischen den Tabellenplätzen eins und zwei zu sehen. Zwar sind auch diesmal wieder die Bayern Teil der Begegnung, doch deren Gegner heißt nun nicht Borussia Mönchengladbach, sondern Union Berlin. Die beiden Mannschaften sind aktuell zwei von insgesamt nur drei Bundesligisten, die noch kein Spiel in der laufenden Saison verloren haben. Wird es dabei bleiben?

Wirft man einen Blick auf die Offensivkraft beider Klubs, so dürfte uns ein regelrechtes Spektakel erwarten. Haben die Eisernen ganze elf Tore in den ersten vier Partien geschossen, sind es beim Rekordmeister sogar 16. Doch auch auf der anderen Seite des Rasens, wussten beide Mannschaften zu brillieren. Mit zwei respektive drei Gegentoren bilden Bayern und Union die besten Defensiven der Liga ab. Einfach ein wahres Topspiel!

Im direkten Vergleich gibt es hingegen nur wenig Diskussionsspielraum. Von den sechs Aufeinandertreffen in der Bundesligahistorie konnten die Münchner vier für sich entscheiden, zwei weitere Male trennte man sich unentschieden. Die letzten zwei Begegnungen jedoch glichen einer regelrechten Machtdemonstration der Mannschaft von Julian Nagelsmann. So setzten sich die Landeshauptstädter erst mit 2:5 in Berlin durch, nur um im Rückspiel vor heimischer Kulisse nochmal ein 4:0 nachzulegen. Für Union wäre ein Sieg und die damit verbundene Sicherung der Tabellenspitze wohl die ideale Chance auf Wiedergutmachung.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Wie alle Bundesligaspiele am heutigen Samstag, wird auch das Match zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München exklusiv vom Pay-TV-Unternehmen Sky übertragen. Alle Infos, die Ihr zur Ausstrahlung benötigt, gibt's im Folgenden.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV

Um die Begegnung im linearen Fernsehen sehen zu können, müsst Ihr zwei Dinge besitzen: zum einen den Sky Q-Receiver und zum anderen das damit verbundene Bundesliga-Paket. Für beides zusammen verlangt Sky zum aktuellen Zeitpunkt 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Neben den Samstagsspielen der ersten Bundesliga enthält das Angebot auch den Zugriff auf alle Partien der zweiten Bundesliga. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Wer bereits auf alle nötigen Voraussetzungen zurückgreifen kann, muss nur noch den entsprechenden Sender zur richtigen Zeit aufrufen. Das Einzelspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern wird auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen sein. Wer sich die Partie dagegen lieber in der Konferenz mit den vier weiteren Matches zu Gemüte führen will, sollte Sky Sport Bundesliga 1 aufsuchen.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute im Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr die Partie natürlich auch im Livestream verfolgen. Möglich macht das die Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Hier benötigt Ihr lediglich das Livesport-Abonnement und schon habt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky zur Verfügung stehen. Neben der ersten und zweiten Bundesliga, zählen dazu auch alle Partien des DFB-Pokals und der Premier League, alle Sessions der Formel 1-Saison 2022 sowie vieles mehr.

Der Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Eine vergünstigte Variante von nur 14,99 Euro pro Monat bietet das Unternehmen zudem für Studierende an.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Keine Lust, ein Abo abzuschließen? Dann schaut doch einfach mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. Hier halten wir Euch mit minütlichen Updates stets auf dem Laufenden, sodass Euch garantiert nichts entgeht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. FC Bayern München

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu

Rönnow - Doekhi, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann, Thorsby, Haberer - Becker, Siebatcheu FC Bayern: Neuer - Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala, Coman, L. Sané, T. Müller - Mané

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Stadion an der alten Försterei, Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

