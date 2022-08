Hertha BSC und Borussia Dortmund stehen sich in der Bundesliga am 4. Spieltag gegenüber. Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB heute live im TV und Livestream? SPOX klärt darüber hier auf.

Erweist sich für Borussia Dortmund auch Hertha BSC als Stolperstein? Die Westfalen haben sich am vergangenen Samstag mit einer 2:3-Niederlage im eigenen Stadion gegen Werder Bremen blamiert - dabei lagen sie bis zur 89. Minute noch mit 2:0 in Führung. In den letzten sechs Minuten, samt Nachspielzeit - entglitt dem BVB die Partie komplett. Ein Desaster!

Besser machen kann und will das Team von Edin Terzic es gleich bei der nächstmöglichen Gelegenheit. Diese bietet sich den Dortmundern am heutigen Samstag, den 27. August im Rahmen des 4. Spieltags der neuen Bundesliga-Saison. Das Duell mit der Hertha findet auswärts, also im Olympiastadion Berlin, statt, der Anpfiff ertönt dort um 15.30 Uhr.

Während der BVB bei zwei Siegen und der einen Pleite steht, hat Hertha unter Neu-Trainer Sandro Schwarz noch kein Erfolgserlebnis verbucht. Gegen Union Berlin und (1:3) und Borussia Mönchengladbach (0:1) setzte es Niederlagen, gegen Eintracht Frankfurt reichte es zu einem 1:1. Beide Teams benötigen heute also den Sieg.

Hertha BSC gegen BVB: SPOX informiert im Folgenden darüber, wie man die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Wer nicht gerade selbst vor Ort im Olympiastadion zusieht, muss das Duell zwischen Hertha und dem BVB nicht zwingend verpassen. Es gibt nämlich eine Live-Übertragung.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB heute live im TV?

Sky und DAZN teilen sich die Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele auch diese Saison auf, wobei der Pay-TV-Sender immer samstags live auf Sendung geht und der Streamingdienst sich den Partien am Freitag und am Sonntag annimmt.

Das hat also zu bedeuten, dass Ihr Hertha gegen Dortmund exklusiv und in voller Länge bei Sky zu sehen bekommt. Gezeigt wird das Aufeinandertreffen auf Sky Sport Bundesliga 2, los geht es auf diesem Kanal mit der Übertragung zum Einzelspiel um 15.15 Uhr. Oliver Seidler ist als Kommentator im Einsatz.

Wer diese Partie als Teil der Konferenz schauen möchte, schaltet bei Sky Sport Bundesliga 1 ein. Dort werdet Ihr zuvor ab 14 Uhr auch auf den Spieltag generell eingestimmt.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB heute im Livestream?

Das TV-Programm abrufen könnt Ihr auch via Livestream. Sky bietet hierzu die Plattformen Sky Go und WOW an, sofern Ihr beispielsweise von unterwegs aus einschalten wollt.

Bundesliga: Hertha BSC vs. BVB heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abonnement bei Sky besitzt und Euch ein Liveticker genügen sollte, dann schaut doch heute gerne wieder hier vorbei. SPOX bietet Euch nämlich einen Ticker an, mit dem Euch von den 90 Minuten definitiv nichts entgehen wird.

Hertha BSC vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Hertha BSC - Borussia Dortmund

Hertha BSC - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

