Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird heute mit dem Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wer den Liga-Auftakt live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt live verfolgen!

In der Bundesliga geht es endlich wieder zur Sache! Am heutigen Freitag (5. August) treffen zum Auftakt des 1. Spieltags der Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und der amtierende Meister FC Bayern München aufeinander. Die 60. Austragung der Bundesliga wird dabei um 20.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park offiziell eröffnet.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Anders als der Großteil der bevorstehenden Bundesliga-Spiele wird das Topspiel zwischen Frankfurt und Bayern München nicht nur im kostenpflichtigen, sondern auch im kostenlosen Livestream sowie im Free-TV angeboten.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Free-TV?

Um die Free-TV-Übertragung kümmert sich der Privatsender Sat.1, bereits um 19 Uhr werden die ersten Livebilder aus der hessischen Großstadt geliefert. Um die Vorberichte kümmert sich dann der Moderator Matthias Opdenhövel und die Reporter Andrea Kaiser und Matthias Killing. Kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Wolff-Christoph Fuss mit seiner Stimme die Übertragung.

© getty Leroy Sane und die Bayern eröffnen gegen Eintracht Frankfurt die neue Bundesliga-Saison.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im Livestream?

Dabei bietet Sat.1 den Bundesliga-Auftakt nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an. Dieser ist kostenlos und bei ran.de auffindbar.

Zwar nicht kostenlos, jedoch bietet auch DAZN zur Begegnung heute einen Livestream an. Und zwar liegen auch in der neuen Spielzeit die Übertragungsrechte an den Freitags- und Sonntagsspielen beim Streamingdienst. Dieser beginnt um 19.30 Uhr zu übertragen, Laura Wontorra wird diesbezüglich als Moderatorin eingesetzt, Alex Schlüter als Reporter und das Duo Uli Hebel und Sandro Wagner kümmert sich um den Kommentar.

Die Bundesliga ist jedoch nur ein kleiner Bruchteil von dem, was es beim "Netflix des Sports" zu sehen gibt. Spiele der Champions League etwa bilden ebenfalls das vielfältige Livestream-Angebot, jedoch auch andere Sportarten wie Tennis, Handball, MMA, Boxen, Wrestling, Darts und viele mehr.

Um auf all dies Zugriff zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt. Dieses kostet im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Der Auftakt im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung im Free-TV und im Livestream bietet auch SPOX eine Möglichkeit, das Spitzenspiel live zu verfolgen - nämlich den Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt.

Weltstars, erfolgloser Manager, Gastronom: Bayerns A-Jugendmeister von 2002 © getty 1/19 Im Sommer 2002 feierte die A-Jugend des FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Einer davon war Bastian Schweinsteiger, der am 1. August seinen 38. Geburtstag feiert. Was aus ihm und seinen Kollegen wurde, erfahrt Ihr auf den folgenden Seiten. © imago images 2/19 TOR - MICHAEL RENSING: Der Kahn-Erbe stand nach seinem Sprung in die erste Mannschaft 83-mal im Kasten der Münchner. Seit 2010 ist der gebürtige Lingener im Rheinland zuhause, zuletzt spielte er in Düsseldorf und beendete im Sommer 2020 die Karriere. © imago images 3/19 MARKUS GRÜNBERGER: Der Ersatzkeeper wechselte aus der Jugend in die zweite Mannschaft des FC Bayern, absolvierte aber nur 14 Partien. 2011 wurde er mit 26 Jahren Manager der SpVgg Unterhaching, nach nur drei Monaten beendete er diese Tätigkeit. © imago images 4/19 ABWEHR - ALEXANDER AISCHMANN: Ihm gelang der große Durchbruch nicht, der Innenverteidiger verbrachte nach zwei Spielzeiten in den Regionalligen Süd und Nord den Großteil seiner Zeit in der Oberliga. Beendete seine Karriere 2008 beim BV Cloppenburg. © imago images 5/19 DANIEL BRODE (m.): War ebenfalls überwiegend in der Oberliga (109 Spiele) aktiv, machte parallel eine Ausbildung zum Energieelektroniker. Besitzt mittlerweile ein Studio für Reha- und Gesundheitssport. © imago images 6/19 PETER ENDRES: Klapperte zahlreiche Stationen in der Ober- und Regionalliga ab, kam dort auf 236 Einsätze. Am längsten war er für den Goslarer SC aktiv (2008-2013), 2014 beendete er bei den Würzburger Kickers die Karriere und war dort bis 2017 Co-Trainer. © Simon Stürmlinger 7/19 DOMINIK HAAS: Hat überwiegend in den regionalen Ligen Bayerns gekickt. Stieg mit dem TSV 1860 Wasserburg fünfmal in Folge (!) von der A-Klasse bis in die Bayernliga auf, ehe der Mathematik- und Sportlehrer 2020 seine Karriere beendete. © imago images 8/19 PHILIPP LAHM: War nach kurzem Intermezzo in Stuttgart 12 Jahre für den deutschen Rekordmeister aktiv. Weltmeister, Champions-League-Sieger, achtfacher deutscher Meister und sechsfacher DFB-Pokalsieger. Seit 2015 ist er Miteigentümer mehrerer Unternehmen. © imago images 9/19 CHRISTIAN LELL: Auch Lell schaffte den Sprung in die erste Mannschaft der Bayern, gewann je zweimal die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Beendete seine Karriere in der Kreisklasse. Nebenbei führt Lell eine Stiftung zur Bekämpfung von Mukoviszidose. © imago images 10/19 MITTELFELD - BARBAROS BARUT: Stand seit 2003 für 12 Vereine in Deutschland und der Türkei auf dem Feld, unter anderem in Unterhaching und Fürth. Mittlerweile unterhält er ein Feinkost-Bistro und hält sich in der bayerischen Bezirksliga fit. © imago images 11/19 ANDREAS OTTL: Nach zwei Saisons in der Regionalliga stieg er 2005 in den Bundesliga-Kader auf, holte mit den Bayern je drei Meisterschaften und Pokalsiege. Folgte Lell 2011 nach Berlin, und spielte bis 2014 in Augsburg. Ist seit 2017 Berater. © imago images 12/19 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Schweini kann auf eine ähnlich illustre Karriere wie sein Kollege Lahm zurückblicken. Neben zahlreichen Titeln mit den Bayern und Manchester United gewann er 2014 die Weltmeisterschaft, versucht sich aktuell als TV-Experte. © imago images 13/19 BORUT SEMLER: Hatte seine erfolgreichste Zeit in der slowenischen Heimat. Er feierte dort 2008 mit NK Domzale die Meisterschaft und durfte zudem siebenmal für sein Nationalteam auflaufen. Beendete beim USV Hengsberg in Österreich 2021 die Karriere. © imago images 14/19 PAUL THOMIK: Nach 40 Zweitligaspielen für die SpVgg Unterhaching war er mit Unterbrechungen fünf Jahre lang für den VfL Osnabrück aktiv und fungiert seit Sommer 2020 als Spielertrainer der 2. Mannschaft des SV Heimstetten in der Kreisliga 3. © imago images 15/19 PIOTR TROCHOWSKI: Der 35-fache Nationalspieler gewann 2003 mit den Profis Meisterschaft und Pokal. Wechselte 2005 zum HSV, gewann anschließend mit Sevilla 2-mal die Europa League. Heute Investor und Eigentümer einer Immobilienfirma. © imago images 16/19 CHRISTIAN WIMMER: Beendete seine aktive Karriere im Jahr 2008 nach 145 Partien in der Ober- und Regionalliga. Coachte bis Januar 2002 die U19 des VfL Wolfsburg, inzwischen vereinslos. © imago images 17/19 STURM - SERKAN ATAK: Lebt und spielt seit 2005 in der Türkei, wo er in 76 Erst- und 157 Zweitligaspielen 19 Buden schoss. Im Jahr 2017 verkündete er bei Bugsas Spor sein Karriereende. Seit 2019 ist er Co-Trainer bei Genclerbirligi in der 2. Liga. © imago images 18/19 YUNUS KARAYÜN: Konnte sich als Profifußballer nicht wirklich durchsetzen. Der Finanzfachwirt kickte vor allem im bayrischen Amateurbereich und arbeitet heute bei einer Bank. © imago images 19/19 ERDAL KILICARSLAN: Wechselte 2005 zusammen mit Serkan Atak zu Gaziantepspor in die Türkei. Nach 159 Partien in der Süper Lig beendete er 2017 seine Karriere bei Türkgücü München. Lebt heute in München und betreibt u.a. eine Gaststätte.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 5. August 2022

5. August 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sat.1

Livestream: ran.de, DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle