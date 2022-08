Voting: Wie steht Ihr zu Peter Fischers Wutrede auf dem Frankfurter Fanfest?

Peter Fischer hat sich auf dem Fanfest von Eintracht Frankfurt in Rage geredet und sich mit einem SGE-Fan angelegt. Wie steht Ihr zum Wutausbruch des Eintracht-Präsidenten?

In seiner emotionalen Rede kam Fischer auf die Vorkommnisse zum Bundesligastart zu sprechen. Beim Auftakt gegen den FC Bayern (1:5) wurde massiv Pyrotechnik abgebrannt, zudem ertönten während der Nationalhymne Pfiffe.

"Jungs und Mädels, was ist da passiert?", setzte Fischer an. Als ein Fan in unmittelbarer Nähe "Nichts" schrie, knöpfte sich Fischer diesen vor: "Wir machen Schluss, wir machen das Ding zu. Dann war's das für die, die hier 'Weiter, weiter, nichts, nichts' schreien. Diese Scheiße höre ich mir nicht an von dir! Ich schmeiß' dich raus! Du kriegst Stadionverbot und kommst nie mehr hin."

Seine Begründung: "Den Jungs und Mädchen in den Schulen, wie soll ich denen denn erklären, dass die nicht mehr ins Stadion dürfen, weil da ein paar Arschlöcher auf den Platz rennen und irgendeine Feuer-Scheiße auf andere werfen?"

Zudem berichtete Fischer von einem Gespräch mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der den Frankfurtern bei erneuten Vorfällen in der Champions League mit Geisterspielen gedroht habe.

Wie seht Ihr die Situation bei der SGE? Seid Ihr auf Fischers Seite oder droht den Frankfurtern gar eine größere Spaltung der Fan-Szene?

