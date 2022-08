Werder Bremen feiert heute mit der Partie gegen den VfL Wolfsburg seine Rückkehr in die 1. Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr das Nordduell heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Mit dem Nordduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen steht heute das zweite Derby am 1. Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen am heutigen Samstag, den 06. August, um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Der VfL Wolfsburg ist alles andere als mühelos in die neue Pflichtspiel-Saison gestartet. In der 1. Runde des DFB-Pokals gewann der heutige Gastgeber am vergangenen Wochenende erst in der Nachspielzeit gegen den Außenseiter Carl Zeiss Jena. Nach einer durchwachsenen Saison und Platz zwölf in der Liga, stehen die Zeichen in Wolfsburg auf Anfang: Mit Niko Kovac, der im Sommer verpflichtet wurde, steht ein international erfahrener Bundesligatrainer neu an der Seitenlinie. Wie schlägt sich sein Team heute gegen den Aufsteiger aus Bremen?

© getty Marco Friedl führt Werder Bremen als neuer Kapitän in die Bundesliga-Saison.

Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga! Nach einem Jahr Zweitklassigkeit, gelang Werder als Tabellenzweiter der 2. Liga der direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Die vergangene Saison war für den Nordklub dennoch von einigen Querelen geplagt: Nach sportlicher Erfolglosigkeit und Impfskandal musste Trainer Markus Anfang seinen Hut in Bremen nehmen. Mit Ole Werner gelang Bremen schließlich die Wende und die Rückkehr ins Bundesliga-Oberhaus. Mit dem VfL Wolfsburg startet für Werder Bremer am heutigen Tag die Mission Klassenerhalt.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Svanberg, Arnold - Wimmer, Marmoush - Wind - L. Nmecha

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Stage, Bittencourt - Füllkrug, Ducksch

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Samstag das Nordderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen exklusiv im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Die Begegnung könnt Ihr live und vollumfänglich am heutigen Nachmittag ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 sehen. Torsten Kunde sitz für Sky am Kommentatoren-Mikrofon.

Sky bietet Euch alternativ die Möglichkeit, das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Bundesliga HD in der Konferenz zu verfolgen.

Mit der Sky-Go-App und WOW habt Ihr darüber hinaus die Option, die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen live und vollumfänglich als Sky-Kunden im Livestream zu erleben.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Nordderby zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen heute nicht im Livestream verfolgen. Dann könnt Ihr Euch auf den ausführlichen Liveticker von SPOX verlassen. Den Liveticker von SPOX findet Ihr hier.

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Spieltag im Überblick