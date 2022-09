Der VfL Wolfsburg schlüpft gegen den 1. Köln heute in die Rolle des Gastgebers. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Bundesliga-Match am Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Am 5. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23 gastiert der 1. FC Köln beim VfL Wolfsburg. Der Effzeh, der in der laufenden Spielzeit als einer von nur drei Klubs noch ungeschlagen ist, geht als Favorit ins Rennen. Die Wölfe auf der anderen Seite warten nach wie vor auf ihren ersten Sieg.

Aus Sicht der Niedersachsen hatte man sich den Saisonstart sicher besser vorgestellt. Wollte man doch die abgelaufene Saison hinter sich lassen und nun endlich wieder vorne angreifen, so wurde die Mannschaft von Neu-Trainer Niko Kovac längst von der Realität eingeholt. Kein Sieg, zwei Unentschieden und die schlechteste Torausbeute der gesamten Liga stehen nun zu Buche. Zu allem Überfluss werden die engagierten, aber glücklosen Auftritte von der offenen Unzufriedenheit des einstigen Ausnahmetransfers Max Kruse überschattet.

Ganz anders sieht es dagegen bei den Rheinländern aus. Wurde dem Team von Steffen Baumgart doch von allen Seiten eine schwierige Spielzeit prognostiziert, so kann man mit der bisherigen Bilanz durchaus zufrieden sein. Keine Niederlage, Unentschieden gegen die klaren Favoriten aus Leipzig und Frankfurt und ein Sieg gegen den euphorisierten Aufsteiger vom FC Schalke 04. Auch die Qualifikation für die Conference League ist gerade nochmal gut gegangen. Der 1. FC Köln blickt seiner erfolgreichsten Zeit seit Jahren entgegen.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena in Wolfsburg

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie liegen in Händen des Pay-TV-Unternehmens Sky. Alle Infos zur Ausstrahlung im TV und Livestream, gibt's im folgenden Absatz.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wer sich das Match zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln im linearen Fernsehen anschauen möchte, muss dafür in Besitz zweier Dinge sein: Zum einen dem Sky Q-Receiver und zum anderen dem Bundesliga-Paket. Beides zusammen bekommt Ihr derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Samstagsspielen des deutschen Oberhauses, seht Ihr damit auch alle Partien der 2. Bundesliga. Alles Weitere erfahrt Ihr hier.

Insofern Ihr bereits Inhaberin respektive Inhaber des genannten Paketes seid, müsst Ihr nur noch den Kanal Sky Sport Bundesliga 4 aufsuchen. Hier wird man sich dem Geschehen ab 15.15 Uhr widmen. Alternativ könnt Ihr Euch auch die Konferenz zusammen mit den vier weiteren Begegnungen zu Gemüte führen. Diese ist auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Start der Übertragung ist ebenfalls um 15.15 Uhr.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Des Weiteren stellt Sky auch eine Methode zur Verfügung, das Spektakel im Stream via Internet zu verfolgen. Möglich macht das die Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Mittels der Livesport-Abonnements bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die das Unternehmen aktuell in petto hat. Die Rede ist - neben der ersten und zweiten Bundesliga - von allen Spielen des DFB-Pokals und der englischen Premier League, allen Sessions der laufenden Formel 1-Saison sowie einer Vielzahl an Events der Sportarten Eishockey, Tennis, Golf und Handball.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

Top 10 der Sportligen mit den meisten Social-Media-Followern: Platz 1 deklassiert die Premier League © getty 1/22 Welche Sportliga vereint im Netz die meisten Social-Media-Follower auf sich? Geht es nach einer Analyse der Digitalagentur Lobeco, gibt es darauf eine mehr als eindeutige Antwort: Die großen Fußballligen Europas haben keine Chance gegen den Primus. © getty 2/22 Für das Ranking wurden die Social-Media-Follower der jeweils ligaeigenen Accounts auf den verschiedenen Plattformen (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn sowie Weibo und Douyin in China) zusammengerechnet. Hier kommt die Top 10. © getty 3/22 Platz 10: LIGUE 1 | weltweite Follower: 22 Millionen (Stand: August 2022) | Follower in China: 2,4 Mio. | Follower Rest der Welt: 19,8 Mio. © getty 4/22 Kleiner Spoiler. Der erste Platz in diesem Ranking hat mehr Social-Media-Follower als die Plätze fünf bis zehn zusammen! Selbst Neymar und Messi haben der französischen Ligue 1 bislang noch nicht geholfen, die europäische Konkurrenz zu überholen. © getty 5/22 Platz 9: SERIE A | weltweite Follower: 23,2 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 0,2 Mio. | Follower Rest der Welt: 23 Mio. © getty 6/22 In China findet das italienische Oberhaus so gut wie gar nicht statt. Dafür ist der neunte Platz in diesem Ranking sogar noch respektabel. © getty 7/22 Platz 8: NHL | weltweite Follower: 24 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 3,1 Mio. | Follower Rest der Welt: 20,8 Mio. © getty 8/22 Die vier großen US-Sportligen sind allesamt in diesem Ranking vertreten, die Eishockey-Profis aus der NHL stehen allerdings noch deutlich im Schatten der drei anderen Ligen. © getty 9/22 Platz 7: BUNDESLIGA | weltweite Follower: 34 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 4,2 Mio. | Follower Rest der Welt: 29,8 Mio. © getty 10/22 Die reichweitenstärkste Plattform der Bundesliga ist Instagram mit elf Mio. Followern. Durchaus respektabel, aber zum Vergleich: Die Premier League hat dort knapp 59 Mio. und La Liga 43 Mio. Follower auf dieser Plattform. © getty 11/22 Platz 6: INDIAN PREMIER LEAGUE (Cricket) | weltweite Follower: 37,6 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: - Mio. | Follower Rest der Welt: 37,6 Mio. © getty 12/22 Mit Cricket haben in dieser Liste wohl die wenigsten gerechnet. Indien allein hat allerdings schon über 1,3 Milliarden Einwohner - fast logisch, dass davon auch viele Fans der heimischen Cricketliga sind. © getty 13/22 Platz 5: MLB | weltweite Follower: 44 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 5,3 Mio. | Follower Rest der Welt: 38,3 Mio. © getty 14/22 Auch wenn hierzulande Baseball kaum eine Rolle spielt, weltweit reicht es für die MLB immerhin zu einer Top 5 Platzierung. Baseball gilt auch in Teilen Asiens als Volkssportart, vor allem in Südkorea. © getty 15/22 Platz 4: NFL | weltweite Follower: 98 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 3,3 Mio. | Follower Rest der Welt: 94,8 Mio. © getty 16/22 Die NFL schafft es nicht mal aufs Treppchen - und das sogar recht deutlich. Sowohl in China als auch im Rest der Welt haben Tom Brady und Co. noch einen gewaltigen Rückstand auf die Top 3. Auf einen direkten Konkurrenten fehlen sogar 150 Mio.! © getty 17/22 Platz 3: PREMIER LEAGUE | weltweite Follower: 156 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 9,0 Mio. | Follower Rest der Welt: 146,8 Mio. © getty 18/22 Keine europäische Fußballliga ist auf dem chinesischen Markt stärker. Aber auch die Zahlen in Europa können sich sehen lassen, dort ist Instagram mit 58,9 Mio. Followern die stärkste Plattform der Premier League. © getty 19/22 Platz 2: LA LIGA | weltweite Follower: 157 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 8,1 Mio. | Follower Rest der Welt: 148,9 Mio. © getty 20/22 Trotz geringerer Reichweiten in China hat die Primera Division den Konkurrenten aus England ausgestochen - wenn auch nur ganz knapp. Dafür dürfen sie sich wohl vor allem bei Real Madrid und beim FC Barcelona bedanken. © getty 21/22 Platz 1: NBA | weltweite Follower: 252 Mio. (Stand: August 2022) | Follower in China: 58 Mio. | Follower Rest der Welt: 193,5 Mio. © getty 22/22 Niemand kommt in diesem Ranking an die NBA heran! Die beste Basketballliga der Welt kommt auf knapp 100 Mio. Follower mehr als die Nummer 2. Allein auf Instagram hat die NBA mehr Follower als die NHL, Serie A und Ligue 1 plattformübergreifend.

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Eine dritte Option, beim Spiel live dabei zu sein, stellt unser hauseigener Liveticker dar. Dieser ist obendrein auch komplett kostenfrei. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des Spieltags