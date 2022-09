Am 5. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Aufeinandertreffen vom VfL Bochum und Werder Bremen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Für den VfL Bochum ergibt sich heute die nächste und insgesamt fünfte Chance in der laufenden Saison, die ersten Punkte einzufahren. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Thomas Reis noch ohne einzigen Punktgewinn da und belegt damit den 18. Tabellenplatz. Zuletzt musste man sich, trotz einer engagierten Leistung, gegen den SC Freiburg mit 0:1 geschlagen geben. Im Vergleich zur 0:7-Niederlage gegen die Bayern jedoch eine deutliche Leistungssteigerung.

Der SV Werder Bremen auf der Gegenseite kann bislang ruhigen Gewissens als eine der großen Überraschungen in dieser Spielzeit bezeichnet werden. Insgesamt fünf Punkte sammelten die Norddeutschen seit Saisonbeginn. Diese Statistik allein bildet aber noch lange nicht all die mutigen Auftritte der Mannschaft von Trainer Ole Werner ab. So hatte man insbesondere mit der späten Aufholjagd gegen den BVB (2:3) für ordentlich Aufruhr gesorgt. Nicht weniger spektakulär verlief auch die Begegnung gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Wochenende. Zwar musste man sich am Ende mit 3:4 geschlagen geben, doch hat sich der Aufsteiger längst seinen Respekt in der Liga verdient.

Insgesamt zehn Tore erzielten die Bremer in der laufenden Saison bereits. Nach den Bayern und Union Berlin ergibt das die drittbeste Offensive Deutschlands. Bochum hingegen verbuchte schon jetzt 13 Gegentore, und stellt damit die schlechteste Defensive der Liga. Die Rollenverteilung ist damit klar.

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5.

5. Datum: Samstag, 3. September

Samstag, 3. September Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion in Bochum

© getty Ein Einsatz Leonardo Bittencourts ist im Spiel gegen Bochum derzeit noch fraglich.

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Bochum und Bremen wird heute exklusiv von Sky übertragen. Welche Voraussetzungen Ihr schaffen müsst, um auf die Ausstrahlung im TV und Livestream zugreifen zu können, erfahrt Ihr im Folgenden.

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wer im linearen Fernsehen live dabei sein will, muss in Besitz sowohl des Sky Q-Receivers als auch des Bundesliga-Paketes sein. Die Kombination von beidem hat Sky derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat im Jahresabo ausgeschrieben. Neben den Samstagsspielen Deutschlands größter Fußballliga, sehen Kundinnen und Kunden damit auch alle Partien der 2. Bundesliga. Alles Weitere zum Angebot erfahrt Ihr hier.

Ihr habt Euch das Angebot nun gesichert? Dann könnt Ihr ab 15.15 Uhr den Kanal Sky Sport Bundesliga 5 aufrufen. Hier wird das gesamte Einzelspiel live gezeigt. Alternativ könnt Ihr Euch natürlich auch die Sky-Samstagskonferenz zu Gemüte führen. Diese findet auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 statt.

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Für den Übertragungsweg Livestream hat Sky das Portal Wow (ehemals SkyTicket) ins Leben gerufen. Mithilfe des hiesigen Livesport-Abonnements könnt Ihr über Website und App alle Sportinhalte live verfolgen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Neben der ersten und zweiten Bundesliga wird das Programm unter anderem von den folgenden Events ergänzt:

alle Spiele des DFB-Pokals

alle Spiele der Premier League

alle Sessions der Formel 1

zahlreiche Tennis-, Golf-, Eishockey- und Handball-Veranstaltungen

Der Kostenpunkt für das Monatsabo liegt bei 29,99 Euro. Im Jahrestarif reduziert sich dieser Betrag auf 24,99 Euro pro Monat. Noch günstiger wird es nur für Studierende, die lediglich 14,99 Euro pro Monat bezahlen. Über den folgenden Link bekommt Ihr alle weiteren Informationen, die Ihr braucht.

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Nachdem wir Euch bislang nur kostenpflichtige Übertragungswege vorgeschlagen haben, kommt hier nun noch eine Variante, die Euch keinen einzigen Cent kostet. Die Rede ist von unserem hauseigenen Liveticker. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Infos rund um das Geschehen in Bochum - und das im Minutentakt. Über den folgenden Link gelangt Ihr direkt dahin:

Hier geht's zum Liveticker der Partie VfL Bochum vs. Werder Bremen

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Heintz, Stafylidis - Goralski, Losilla, Stöger, Asano, Holtmann - Zoller

Riemann - Gamboa, Masovic, Heintz, Stafylidis - Goralski, Losilla, Stöger, Asano, Holtmann - Zoller Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung, Schmid, Stage - Füllkrug, Ducksch

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Borussia Dortmund 5 4 12 2 Bayern München 4 14 10 3 1. FC Union Berlin 4 8 10 4 SC Freiburg 4 4 9 5 1899 Hoffenheim 5 2 9 6 Bor. Mönchengladbach 4 3 8 7 1. FSV Mainz 05 4 -1 7 8 1. FC Köln 4 2 6 9 RB Leipzig 4 1 5 10 Werder Bremen 4 0 5 11 Eintracht Frankfurt 4 -4 5 12 VfB Stuttgart 4 -1 3 13 Bayer Leverkusen 4 -2 3 14 FC Augsburg 4 -5 3 15 VfL Wolfsburg 4 -4 2 16 FC Schalke 04 4 -7 2 17 Hertha BSC 4 -4 1 18 VfL Bochum 4 -10 0

VfL Bochum vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Spiele des Spieltags