VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München ist heute zu Gast beim VfL Bochum. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Ligaspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München live verfolgen!

Der FC Bayern München ist bereits seit dem 5:3-Sieg im DFL-Supercup gegen RB Leipzig im Dominationsmodus. Zum Ligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt meldete man sich mit einer 6:1-Machtdemonstration in den Bundesliga-Spielbetrieb. In der Woche darauf setzte sich der Rekordmeister mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg um Ex-Trainer Niko Kovac durch.

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Stadion

Im Spiel gegen den VfL Bochum am heutigen Sonntag, den 21. August, ist der FC Bayern erneut der Favorit, vor allem da die Bochumer noch auf ihren ersten Ligasieg warten. Immerhin spricht der Heimvorteil für den VfL, das Duell am 3. Spieltag wird nämlich im Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) ausgetragen. Pünktlich um 17.30 Uhr wird das letzte Spiel des Spieltags angepfiffen.

© getty Der FC Bayern setzte sich am vergangenen Spieltag gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 durch.

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bochum gegen den FC Bayern ist ein Sonntagsspiel, weswegen die Partie bei DAZN live und in voller Länge übertragen wird. Der Grund: Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an den Bundesliga-Spielen am Freitag und Sonntag.

Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr bereits um 16.45 Uhr den Livestream einschalten. Durch die Partie begleitet Euch dann folgendes DAZN-Team:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter: Sascha Bacinski

Neben zahlreichen Spielen der Bundesliga bietet das "Netflix des Sports" auch andere europäische Topligen an, darunter die Serie A, Ligue 1 und die Primera Division. Jedoch sind auch andere Sportarten mit dem Abonnement abrufbar. US-Sport (NBA und NFL), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen, Wrestling - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Um auf all dies zugreifen zu können, wird ein Abo benötigt, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet.

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann die Begegnung auf eine andere Art und Weise verfolgen: mit dem Liveticker von SPOX. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Bochum passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München.

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Janko - Losilla, Stöger - Asano, Holtmann - Zoller - P. Hofmann

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Coman, L. Sané - T. Müller, Mané

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfL Bochum - FC Bayern München

VfL Bochum - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 21. August 2022

21. August 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Vonovia-Ruhrstadion, Bochum Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag